Agnieszka Kaczorowska-Pela od kilku miesięcy jest już szczęśliwą mieszkanką swojego wymarzonego domu, do którego przeniosła się z mężem i córeczką. Aktorka chętnie pokazuje wnętrza nowego domu w mediach społecznościowych i zdradza, co ją inspirowało przy wyborze wystroju.

Reklama

Ile kosztował ogród Agnieszki Kaczorowskiej-Peli?

Tym razem jednak skupić chcemy się na ogrodzie, który, choć niezbyt duży, robi ogromne wrażenie. Kaczorowska jakiś czas temu pokazała na swoim koncie na Instagramie dokładny projekt tego miejsca.

Nie brakuje tam zieleni, drzew, ozdobnych krzewów i pięknych kwiatów. Tuż przy wejściu do domu znajduje się miejsce do wypoczynku umiejscowione na dużym patio z eleganckimi meblami. Nie brakło też miejsca do zabaw dla malutkiej Emilki.

W komentarzach pod wpisem fanka zapytała gwiazdę, ile kosztowała aranżacja i wykonanie tak pięknego ogrodu. Niestety, aktorka nie zdradziła dokładnej sumy. Jednak po rozeznaniu się w sieci na temat usług architektów zieleni możemy przypuszczać, że za wymarzony ogród Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela zapłacili ok. 20-30 tys. zł.

W tej kwocie mieści się wykonanie projektu przez architekta (1000-2500 zł), robocizna firmy budowlanej pracującej przy ogrodzeniach i patio (ok. 5000 zł), koszt pięknych mebli ogrodowych (5000-10000 zł), koszty zakupu i obsadzenia roślin (od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od gatunków).

Są to jednak jedynie szacunkowe wyliczenia, Agnieszka Kaczorowska-Pela nie odpowiedziała bowiem konkretnie na pytanie internautki. Koszty mogły być więc znacznie niższe lub wyższe.

Jeśli też marzysz o pięknym ogrodzie, ale chcesz na tym zaoszczędzić, zawsze część pracy ogrodowej możesz wykonać samodzielnie. Gotowe podesty i podłogi ogrodowe możesz kupić w marketach budowlanych np. Castoramie czy OBI. Meble ogrodowe z palet i skrzynek możesz zrobić samodzielnie. Z kolei obsadzanie roślin również możesz zrobić własnymi rękoma. Nie tylko zaoszczędzisz, ale też zrelaksujesz się na świeżym powietrzu.

Reklama

Czytaj też:

Małgorzata Rozenek-Majdan trenuje w zaciszu swojego salonu. Nasz wzrok przykuł modny fotel

Julia Wieniawa pokazała nową sypialnię. Toaletka przepiękna, ale ten fotel. Wiemy, gdzie go kupić i ile kosztuje

Zobacz kuchnie gwiazd. U Przetakiewicz biel i czerń, u Siwiec minimalizm, a u Szelągowskiej nietypowe połączenia