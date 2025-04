Co myślicie o zawodzie modelki? Tysiące nastolatek marzy o sławie i karierze. Wymogi są imponujące, a selekcja niekiedy bardzo krzywdząca. Na ogół są posiadaczkami "wzorcowych" sylwetek, mają piękne włosy i nieskazitelne cery. Ale czy zawsze wyglądają perfekcyjnie?

Albo je podziwiamy, albo zazdrościmy - sława, zarobki, markowe ubrania, ekskluzywne sesje w modowych magazynach. Jest czym się pochwalić, chociażby na portalach społecznościowych. Ale często jednak zapomina się, że ekskluzywne sesje w luksusowych hotelach czy w egzotycznych miejscach są tylko i wyłącznie produktem komercyjnym - mają się po prostu podobać i sprzedać. Dlatego (owiany niekiedy złą sławą) zawód modelki wielu osobom kojarzy się negatywnie i budzi sprzeczne emocje. Jak to wygląda naprawdę?

Backstage pracy modelki: jest czego zazdrościć?

To, co widzimy w kolorowych magazynach czy przez kilkanaście sekund na wybiegu, to efekt wielu wyrzeczeń i wielotygodniowej pracy. Młoda dziewczyna, która stawia pierwsze kroki w świecie mody, jest narażona na liczne niebezpieczeństwa: kontrakty z szemranymi agencjami, molestowanie seksualne, zaburzenia odżywiania, choroby o podłożu psychicznym (anoreksja, bulimia). Dojście na szczyt jest okupowane wyrzeczeniami, ciężką pracą, fizycznym wyczerpaniem. Jednak zdaniem wielu doświadczonych piękności, modelling jest tego wart!

Prawda odkryta: modelki bez makijażu

Czy modelki zawsze prezentują się perdekcyjnie? W naszym zestawieniu znajdziecie listę najpopularniejszych piękności, które chodzą po światowych wybiegach i noszą najbardziej luksusowe ubrania. Wówczas muszą wyglądać (i wyglądają!) nieskazitelnie - ale czy na co dzień prezentują się równie nienagannie? Możecie być zaskoczone tym, jak Anja Rubik, Miranda Kerr, Adriana Lima czy Magdalena Frąckowiak prezentują się bez grama makijażu w codziennym looku.

