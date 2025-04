Jaka matka, taka córka? W przypadku kilku aktorskich mam i ich córek to powiedzenie sprawdza się w stu procentach. Oto 9 dowodów na to, że natury nie da się oszukać.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni

Niekiedy córki znanych aktorek pragną rozwinąć skrzydła na filmowym poletku i pójść w ślady sławnych rodziców, ale tym samym próbują odciąć się od znanego nazwiska, by nie być postrzeganymi przez pryzmat osiągnięć rodzica. Geny robią swoje i w niektórych przypadkach podobieństwo widać jak na dłoni. Decyzję o takim "kamuflażu" podjęła chociażby Julia Rosnowska, która podczas castingu do jednego z seriali nie przyznała się do aktorskich genów. Ba, figuruje nawet pod nazwiskiem swojej babci, a nie mamy, Bernadetty Machały-Krzemińskiej. Młoda aktorka jest coraz bardziej do niej podobna, a tajemnica przestała być już tajemnicą.

Córki znanych matek

Uderzające podobieństwo dostrzegłyśmy między polską aktorką Beatą Kawką i jej córką, Zuzanną. Wyglądają dosłownie jak dwie krople wody! Obie są posiadaczkami niebywale oryginalnej urody i obie odnajdują się w świecie artystycznym. Z tym, że 19-letnia Zuzanna póki co nie debiutuje w żadnych produkcjach filmowych czy serialowych, a pasjonuje się fotografią. U kogo jeszcze dopatrzyłyśmy się podobieństw? Wzięłyśmy na warsztat zdjęcia sprzed lat mam (a nawet babć) znanych aktorek. Oceńcie rezultaty!

