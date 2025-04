Reese Witherspoon jest ulubienicą milionów widzów. Jest sympatyczna i wesoła, a dodatkowo utalentowana. Jeśli chodzi o urodę, to jednak ma konkurencję, i to w postaci... własnej córki, która jest jej chodzącą kopią!

Reklama

40-letnia Reese Witherspoon zaczynała swoją karierę już jako 7-latka. Dzięki niebywale delikatnej i subtelnej urodzie, córka chirurga i pielęgniarki z roku na rok stawała się niemalże rozchwytywana. Zadebiutowała w wieku 14 lat w filmie pt. "Wildflower" i od tamtej pory było niemalże pewne, że kariera aktorki jest jej pisana. Propozycje pojawiały się niemalże każdego roku, a dorastająca Reese zaczęła bardziej selektywnie dobierać role do swoich ambicji. Początkowo grała urocze blondynki (kto nie zna "Legalnej blondynki" lub "Szkoły uwodzenia"?), ale nie dała się zaszufladkować. W końcu przyszedł czas na macierzyństwo. W 1999 roku urodziła pierwsze dziecko, córkę Avę Elizabeth, która jest do niej łudząco podobna!

Córka aktorki jest równie piękna, jak jej mama. Dopatrzyłyśmy się jednak, że preferuje nieco inny styl, niż "Legalna blondynka". Ma kolczyk w nosie i zazwyczaj kolorowe włosy.

Reese Witherspoon jakiej nie znamy

Niestety, pierwsze małżeństwo z Ryanem Phillippe nie przetrwało i para rozstała się w 2008 roku, 6 lat po narodzinach ich drugiego dziecka, Deacona. Aktorka postanowiła jednak dać sobie drugą szansę i zdecydowała na związek z Jimem Toth, z którym ma 1,5-rocznego synka, Tennessee.

Kariera Reese Witherspoon

Aktorka silnie skoncentrowała się na swojej karierze kilka lat temu, kiedy to podjęła się wyzwania roli w "Spacerze po linie", za którą otrzymała Oscara! Znajduje się na liście topowych aktorek, wielokrotnie nominowana, zgarnęła ponad 15 prestiżowych statuetek i drugie tyle nominacji. Krytycy i publiczność są jej przychylni, a ona niezmiennie jest na fali. Dramatyczną oscarową rolą w "Dzikiej drodze" udowodniła, że potrafi grać nie tylko w komediach i jest przede wszystkim skromną i pracowitą mamą 3 dzieci. To typowa "dziewczyną z sąsiedztwa", której niczego do szczęścia nie brakuje. No, chyba że kolejnego Oscara!

Reklama

Zobacz koniecznie:

Kożuchowska szczerze o macierzyństwie

Gwiazdy bez makijażu: jak wyglądają?

Piękna modelka bez makijażu z synkiem