Wiadomo, że nie liczy się wygląd, a wnętrze, ale musimy przyznać, że to właśnie wnętrza domów gwiazd urzekają nas najbardziej. Niezależnie od tego, czy są pełne przepychu i splendoru, skandynawskie czy minimalistyczne, uwielbiamy je oglądać. I to nie tylko my - wielu fanów chwali na Instagramie wnętrzarski gust swoich idoli.

Jedną z gwiazd, które chętnie chwalą się swoimi czterema kątami, jest Julia Wieniawa. Młoda aktorka chętnie pozuje na tle swojego mieszkania. I chociaż jej garderoba jest co najmniej imponująca, to nie ona skradła nasze serca...

Jak mieszka Julia Wieniawa?

Widać, że aktorka przepada za pastelowym różem, a w urządzanie wnętrz włożyła naprawdę sporo serca. My jesteśmy zakochane we wszystkim - od stylowej lodówki (o ile taka może być lodówka) po uroczą różową łazienkę. Chętnie zaaranżowałybyśmy tak też swoje mieszkania.

Różowe kafelki, złote lustro, a do tego duże płytki o marmurowym deseniu - to recepta na wnętrzarski sukces. My straciłyśmy dla niego głowę, a razem z nami naprawdę spora część fanów Julii Wieniawy. Pochwały na temat jej łazienki zdają się nie mieć końca i pojawiają się za każdym razem, gdy aktorka w niej pozuje.

Zachwycamy się również kuchnią aktorki. Nie da ukryć, że Wieniawa ma wyjątkową słabość do sprzętów AGD marki SMEG. Różowa lodówka w stylu retro i piękny czajnik o ciekawym kształcie pojawiają się na wielu zdjęciach.

Chociaż to właśnie przestrzeń codzienna zwróciła naszą uwagę, nie można zapomnieć o garderobie aktorki. Ta jest naprawdę ogromna i z pewnością wiele kobiet marzy o takiej takiej przestrzeni na swoje ubrania. Regały na buty, półki na torebki i wiele, wiele wieszaków - ta szafa przypomina garderoby największych Hollywoodzkich gwiazd. Obejrzyj sama w filmie na górze!

