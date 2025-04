Urządzanie pokoju dziecięcego może przynieść sporo przyjemności, ale to też i sporo trudnych decyzji. Jakie kolory wybrać? Na jakie rozwiązania postawić, by pokój był jak najbardziej funkcjonalny? I przede wszystkim – jak go urządzić, by za kilka lat nie potrzebował generalnego remontu?

Przed tymi dylematami stanęło także wiele polskich gwiazd. Jak wyglądają pokoje dzieci Natalii Siwiec, Małgorzaty Sochy czy Izabeli Janachowskiej?

Pokoje dzieci gwiazd

Większość polskich gwiazd stawia na minimalizm w wystroju wnętrz – także w pokojach dziecięcych. Białe ściany, jasnoszare dodatki... brzmi jak prawdiwy skandynawski raj. Na takie minimalistyczne i bardzo eleganckie wykończenie zdecydowały się między innymi Izabela Janachowska i Natalia Siwiec.

Małgorzata Socha zaś postawiła na bardzo przytulne wnętrza. Chociaż nadal są bardzo jasne, na ścianach oraz w dodatkach pokoju córek aktorki pojawiły się pastelowe wzory w odcieniach różu i szarości. Trzeba przyznać, że w takiej sypialni aż ma się ochotę spędzać czas!

Na bardzo przytulne wnętrza w nieco vintage'owym stylu zdecydowała się za to Olga Frycz. Beżowa tapeta o delikatnym wzorze oraz drewniane akcenty stworzyły w pokoju dziecięcym niepowtarzalną atmosferę. Koloru dodaje w nim wzorzysty dywan.

Większość gwiazd postanawia jednak ograniczyć paletę barw do bieli i szarości. Chociaż to bardzo eleganckie połączenie, które doskonale sprawdza się we wnętrzach, do niedawna pokoje dziecięce kojarzyły się raczej z wielokolorowymi dodatkami. Może przyszedł czas na zmianę?

