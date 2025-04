Jaka jest recepta na długi i udany związek? Wszyscy pewnie jednogłośnie odpowiedzieliby, że wzajemny szacunek, szczerość i miłość. Ale jak utrzymać zgodne małżeństwo w Hollywood, które słynie z tego, że związki są tam co najmniej trudne w utrzymaniu?

Reklama

Chociaż z pewnością ciężko jest być razem, gdy jest się pod ostrzałem mediów, te pary udowadniają, że są zgrane nie tylko na czerwonym dywanie. Kto się wśród nich znalazł?

Najtrwalsze małżeństwa w showbiznesie

Gdy myśli się o trwałych związkach gwiazd, pierwszym, co przychodzi do głowy, jest małżeństwo Beckhamów. Victoria i David wzięli ślub w 1999 roku i nie zapowiada się (na szczęście!), by ich związek miał się rozpaść.

Trwałym związkiem może się też pochwalić Julia Roberts, która po jednym nieudanym małżeństwie wyszła za operatora filmowego Danny'ego Modera w 2002 roku. Para ma trójkę dzieci, w tym jedne bliźniaki.

Które gwiazdy tworzą też udane małżeństwa? Zobacz w naszej galerii.

Sporym małżeńskim stażem cieszą się też Will i Jada Pinkett Smith, którzy wzięli ślub w 1997 roku. Mają razem dwójkę dzieci, które również rozwijają już swoje kariery: syna Jadena oraz córkę Willow.

Reklama

Zobacz także:

Jaka mama, taka córka? Zobacz gwiazdy, które do złudzenia przypominają swoich rodziców!

Te gwiazdy nadały swoich dzieciom bardzo nietypowe imiona