Kto lubi pokazy mody, ręka w górę! Celebrytki uwielbiają prezentacje nowych kolekcji. Na pokaz marki bizuu przybyły tłumnie polskie gwiazdy. Kto się pojawił?

Wśród mocno sfemimnizowanego towarzystwa, nietrudno było dostrzec Rafała Maślaka, prawdziwego rodzynka! Przystojny Maślak prezentował się bardzo atrakcyjnie. W gronie celebrytów pojawiły się dobrze znane aktorki, m.in. Katarzyna Zielińska, Julia Kamińska, Katarzyna Glinka czy dawno niewidziana Weronika Książkiewicz. Natalia Siwiec pojawiła się w intrygującym zestawieniu (ta kopertówka!) oraz zaprezentowała jeszcze intensywniej rozjaśnione włosy. Tak wyglądał sam pokaz:

Celebrytki chętnie pozowały do zdjęć, w okularach i bez, w sandałach rzymiankach oraz z sukienkach maxi. Kto postawił na typowo letni look, kto odkrył brzuch, a kto wybrał casualową elegancję? Sprawdźcie same!

