Weronika Rosati w nowej fryzurze

Jak pewnie ostatnio zauważyłyście, w sieci co i rusz pojawiały się zdjęcia gwiazd z pupilami. O co chodziło? Warszawska fundacja "Serce dla zwierząt" została wsparta przez polskie gwiazdy, które adoptowały czworonogi. Do akcji włączyła się m.in. Agnieszka Włodarczyk, Agnieszka Kaczorowska czy Weronika Rosati.

Reklama

Weronika Rosati jest ciągle w podróży. Kursuje między USA, a Polską i godzi obowiązki zawodowe z prywatnymi. 9 czerwca miał miejsce finał akcji charytatywnej "Serce dla zwierząt", na której pojawiły się gwiazdy. Nie mogło zabraknąć także aktorki, która przygarnęła małego pieska.

#mylittlevalentine ❤️#Bugsy Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Weronika Rosati (@weronikarosati) 14 Lut, 2015 o 10:35 PST

Przy okazji Weronika Rosati zaprezentowała się w nowej fryzurze: zrezygnowała z jasnych pasm i powróciła do ciemnych, długich fal. Wygląda niezmiernie korzystnie w zimnych odcieniach mocno czekoladowego brązu.

Czarna stylizacja podkreśliła jej wyjątkową urodę. Zobacz!

Reklama

Więcej:

Gwiazdy na finale akcji "Serce dla zwierzaka"

Kariera Rosati wisi na włosku?

Wow! Adamczyk nosi Rosati na rękach