Kolejna metamorfoza w świecie show-bizu. Tym razem Matylda Damięcka postanowiła eksperymentować z wizerunkiem. O ile fryzura wypada w miarę dobrze, to reszta stylizacji mocno średnio...

Matylda Damięcka od czasu do czasu pojawia się na różnych eventach. Tym razem wraz z Joanną Brodzik wsparły akcję "Imieniny Jana Kochanowskiego". To cykliczna impreza z dość krótkim stażem skierowana do czytelników. Na tę okoliczność organizatorzy zapraszają gości: nie tylko znanych pisarzy i poetów, ale przede wszystkim wszystkich miłośników czytania. Pojawili się także aktorzy, w tym właśnie Matylda Damięcka.

Matylda Damięcka w krótkich włosach



Nowa fryzura Matyldy Damięckiej nie przykuła może zbytnio uwagi, bo metamorfoza 30-letniej aktorki nie była aż tak radykalna. Naszym zdaniem niemałą wpadką była jednak sukienka Matyldy, która deformowała sylwetkę Damięckiej. Dodatkowo, siostra przystojnego Mateusza Damięckiego przewiązała ją bardzo niefortunnie paskiem. Aktorka nie kipiała entuzjazmem na spotkaniu.

Wydaje się nam, że prezentowała dość znudzoną postrawę i brak zainteresowania.

Jak wygląda Matylda Damięcka w nowym kolorze włosów? Zobacz!

