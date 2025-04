Jesteśmy pewne, że nie ma osoby związanej z branżą modowo-urodową lub po prostu nią zainteresowanej, która nie znałaby lub nie kojarzyłaby Gisele Bündchen. Brazylijska modelka o niemieckich korzeniach zrezygnowała z modellingu!

20 lat to szmat czasu zwłaszcza, jeśli spędza się go na pracy w tej samej, aczkolwiek o zmiennym charakterze, branży. Zawód modelki kojarzy się z blichtrem, sławą oraz dużymi pieniędzmi. w rzeczywistości niewiele modelek wypływa ponad powierzchnię i znajduje się na topie. Nieustannie w kampaniach reklamowych, na wybiegach czy imprezach widuje się te same twarze, a w magazynach - czyta te same nazwiska. Chyba się z nami zgodzicie, że Gisele Bündchen należy do ścisłej czołówki najbardziej rozpoznawalnych modelek na świecie, prawda? Z własnej woli zdecydowała, że pora ustąpić miejsca młodszym koleżankom!



Gisele Bündchen: jedna z 6 sióstr

Rzadko dzieje się tak, że to modelka (i to prawie 35-letnia!) rezygnuje z pracy w zawodzie, lecz Gisele to zupełnie inna historia. W 2009 roku portal models.com opracował listę największych ikon mody - subiektywny wybór 1 miejsca na tej prestiżowej liście padł na piękną Gisele. Modelka zaczęła swoją karierę w wieku zaledwie 14 lat. Środowisko mody nie od razu zawładnęło jej sercem. Początkowo pragnęła zaistnieć w świecie sportu i podążała w kierunku kariery siatkarki (ma 180 cm wzrostu). Dlatego to rok 1996 (miała wtedy 16 lat) jest traktowany jako jej oficjalny debiut w świecie mody. Gisele Bündchen przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie zadebiutowała na pokazie z renomowanego cyklu "Fashion Week". Po wygranej w konkursie stacji VH1 i pisma Vogue na najlepszą modelkę w 1999 roku, Gisele została współprowadzącą wspomnianej gali w rok później. Magazyn Vogue okrzyknął ją "modelką tysiąclecia", opisując jej fenomen jako "powrót seksownej modelki". Co ciekawe, modelka ma siostrę bliźniaczkę!

