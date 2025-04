To bardzo dobry czas dla Blake Lively! Aktorka jest teraz na szczycie - właśnie trwa promocja filmu "Wiek Adaline", w którym gra główną rolę, jest szczęśliwą żoną i matką. Czego chcieć więcej?

Okazuje się, że są rzeczy, których piękna modelka i aktorka trochę żałuje lub które nie stanowią dla niej powodu do dumy. Lively pojawiła się na okładce najnowszego magazynu Allure, w którym odpowiedziała na pytanie dotyczące jej roli w hitowym serialu amerykańskim i nowobogackiej młodzieży z Upper East Side. Oczywiście chodzi o "Plotkarę", w której Blake Lively była jedną z bohaterek, która nie prowadziła przykładnego życia. Była przyczyną konfliktów, nie zawsze lojalną oraz nie zawsze wierną przyjaciółką i partnerką. Dopiero koniec ostatniego, 6 sezonu, zdradził, że postać grana przez Blake nie była jednowymiarowa, a przebiegła i sprytna.

Ludzie kochają tę postać, ale zawsze jest to uczucie pewnej próby kompromisu między tobą, a bohaterką - chcesz zawsze nadać takiej roli jakiś pozytywny wydźwięk. To dziwne, kiedy ludzie myślą, tak, jakby wiedzieli o tobie wszystko, a tak naprawdę nie znają całej prawdy. Nie byłabym dumna z bycia kimś, kto zachęca do zażywania kokainy i przyczynia się do cudzej krzywdy czy spania z czyimś chłopakiem.