Status aktorki zobowiązuje do pojawienia się na czerwonym dywanie, chociaż ran na jakiś czas. Emily Ratajkowski, którą zachwyca się Hollywood, pokazała się na MTV Movie Awards, grała pierwsze skrzypce. Przyćmiła nawet Scarlett Johansson!

MTV Movie Awards to dla wielu wydarzenie równie ważne (jeśli nie ważniejsze), co Oscary. Dlaczego? W przypadku nagród MTV to publiczność i widzowie decydują, do kogo powinna trafić prestiżowa nagroda, choć lista nominowanych do wyróżnienia jest zazwyczaj bardzo zbliżona do tej oscarowej. Nie było zatem zaskoczeniem, gdy na imprezie pojawiły się Jennifer Lopez (nominacja w kategorii "Najlepszy moment przerażenia"!), Scarlett Johansson, Shailene Woodley czy Jennifer Lawrence (nominowane do tytułu "Najlepsza aktorka"). Na ceremonię wręczenia nagród przybyła również Emily Ratajkowski, która najwyraźniej chciała wesprzeć nominowaną Rosamund Pike, z którą wystąpiła w dreszczowcu "Zaginiona dziewczyna".

Najlepiej ubrane gwiazdy MTV Movie Awards

Polska modelka robi karierę za Oceanem

Co prawda Emily Ratajkowski nie była nominowana do statuetki. Uwagę fotoreporterów przykuła odważna kreacja polskiej aktorki i modelki. Ratajkowski urodziła się w rodzinie o artystycznych korzeniach - od najmłodszych lat była skazana na sukces. Jest córką malarza Johna Ratajkowskiego i pisarki Kathleen Balgley. Ma polsko-żydowskie korzenie. W wieku14 lat podpisała kontrakt z agencją modelek Ford Models, równolegle z pracą modelki ukończyła średnią, ale od zawsze pragnęła występować przed kamierą. Chodziła na castingi, występowała epizodycznie w serialach (np. "Kick") czy kilku filmach ("A Year and day"). Twórcy filmu "Zaginiona dziewczyna" wykorzystali jej wdzięki i aktorską intuicję. Dreszowiec przyniósł jej ogromną rozpoznawalność! Wcześniej modelka występowała głównie w kampaniach firm odzieżowych oraz w teledyskach, m.in. do utworu"Blurred Lines" Robina Thicke i "Love Somebody" zespołu Maroon 5.

