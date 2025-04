"I żyli długo i szczęśliwie"? Nie w tych przypadkach! Przedstawiamy wam ekstremalnie krótkie małżeństwa wśród celebrytów.

Ile może trwać związek małżeński? Dla wielu jest to umowa wiążąca 2 ludzi na całe życie i to z myślą o doczekaniu wspólnej starości i wychowaniu dzieci i wnuków większość par decyduje się stanąć na ślubnym kobiercu. Ile takich postanowień wytrwania razem w przysiędze faktycznie jest dotrzymanych?

Ekstremalnie krótkie małżeństwa gwiazd

Chwalimy związki z długim stażem i wiernych sobie partnerów i małżonków. Są też jednak takie pary, które nie mogą się zaprezentować z tej dobrej strony, czyli wytrwałego małżonka lub małżonki. W gronie celebrytów z najkrótszym stażem małżeńskim przeważają... sławne kobiety. W Stanach zawieranie małżeństwa to jak urzędnicza decyzja, a nie sakrament, więc jest to inaczej postrzegane moralnie i społecznie. Na polskim gruncie nie znajdziemy zbyt wiele par, które rychło po nałożeniu na palce obrączek, zdejmowałyby je z prędkością światła. Choć... są i tacy! Przekonacie się, gdy zajrzycie do galerii. Czy to skutek nieprzemyślanej decyzji czy jednak barier nie do pokonania?

Kto znalazł się w galerii absurdalnie krótkich związków małżeńskich? lle trwało najkrótsze małżeństwo, biorąc pod uwagę nasze zestawienie? Obejrzyjcie galerię!

