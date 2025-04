Chyba każda kobieta zastanawiała się nieraz nad tym, czy powtórne wejście w relację z tym samym mężczyzną jest słuszne. Ale jeśli w grę wchodzi małżenstwo, to może warto zaryzykować? Gwiazd też dotyczą (lub dotyczyły) podobne dylematy.

Przedstawiamy wam 7 par, które stanęły na ślubnym kobiercu, choć miały już na koncie rozstanie (z tymi samymi partnerami). W niektórych przypadkach był to zaledwie miesiąc, a w innych - nawet 2 lata! Czy warto wchodzić do tej samej rzeki? Nigdy nie mamy pewności, czy wszystko ułoży się po naszej myśli i będziemy "żyć długo i szczęśliwie". Rozterki dotyczą również znanych celebrytów, którym tylko pozornie łatwo przychodzi zmiana partnerów. Ich historie dowodzą, że związek to nieustanna praca i wyzwanie. Warto o niego zawalczyć!

Rozstania i powroty gwiazd

Niekiedy trzeba postawić na szali los związku, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to "ten jedyny" lub "ta jedyna". Które gwiazdy rozstały się z hukiem, a potem wróciły do siebie? Chyba najczęściej przywoływanym przykładem jest związek książęcej pary, Kate i Williama. Rozstali się w 2007 roku, ale to jedynie scementowało ich relację. Podobnie było w przypadku Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora: burzliwe rozstanie, zaskakujący powrót i ich ślub w 2014 roku po 11 latach znajomości - kto by się spodziewał takiego obrotu sprawy? Zobaczcie, które gwiazdy szukały szczęścia w miłości nieco okrężną drogą.

