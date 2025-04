Książę Louisa jest najmłodszym z dzieci księżnej Kate i księcia Williama. Przyszedł na świat 23 kwietnia 2018 roku w Londynie. Otrzymał imiona Louis Arthur Charles. Jest piątą osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Już wkrótce mały książę zostanie ochrzczony w obrządku anglikańskim.

Pałac Kensington ogłosił datę chrztu księcia Louisa za pośrednictwem social mediów. Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się m.in. na Twitterze. Poinformowano w nim, że chrzest księcia Louisa odbędzie się 9 lipca 2018 roku w kościele Chapel Royal w Pałacu Św. Jakuba w Londynie.

Chrztu udzieli arcybiskup Canterbury, Justin Welby. To ten sam duchowny, który kilka miesięcy temu udzielił chrztu Meghan Markle, która zdecydowała się zmienić wiarę przed ślubem z księciem Harrym. Chrzciny księcia Louisa odbędą się również w tym samym kościele, w którym ochrzczona była księżna Sussex. Na razie nie wiadomo, kogo księżna Kate i książę William wybrali na rodziców chrzestnych swojego najmłodszego syna.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.

Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 20 юни 2018 г.