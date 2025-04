Książę William urodził się 21 czerwca 1982 roku jako pierwszy syn księcia Karola i księżnej Diany. Jest drugą, po swoim ojcu, osobą w kolejce do tronu. Choć zanim dostąpi tego zaszczytu, będzie musiał jeszcze trochę poczekać, to od małego doskonale realizuje przypisany mu plan. Nie oznacza to jednak, że na swojej drodze nie popełnił drobnych grzeszków! ;)

Ciekawostki o księciu Williamie

Księżna Diana za jeden z celów stawiała sobie wychowanie synów „normalnie”. Nie wszystkim na dworze się to podobało. Lady Di zadbała jednak, by William i Harry nie wyrastali pod szklanym kloszem. I chyba jej się to udało. Nie oznacza to jednak, że życie książąt niczym nie różni się od życia przeciętnego człowieka. Książę William jako dziecko, wykorzystując swoje wysokie urodzenie, podobno... groził swoimi opiekunkom egzekucją w Tower!

Poznaj ciekawostki i sekrety brytyjskiego księcia z okazji jego 36. urodzin. Obejrzyj materiał wideo!

