Księżna Kate urodziła! Trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama przyszło na świat 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:01 w szpitalu św. Marii w londyńskiej dzielnicy Paddington. To chłopiec. Jest piątą osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Data narodzin nowego potomka brytyjskiej rodziny królewskiej jest szczególna. Przypadła na Dzień św. Jerzego, patrona Anglii.

Płeć i imię trzeciego dziecka Kate i Williama

Trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama to jednak syn. Pałac Kensington poinformował o narodzinach kolejnego potomka brytyjskiej rodziny królewskiej na Twitterze.

Jej Wysokość księżna Cambrigde urodziła syna o godzinie 11:01. W porodzie uczestniczył książę Cambrigde. Dziecko waży 3 kilogramy 800 gramów. Jej Wysokość i dziecko czują się dobrze - czytamy na Twitterze.

Na razie nie wiadomo, jakie imię będzie nosić drugi syn księżnej Kate i księcia Williama. Jeśli wierzyć spekulacjom bukmacherów, drugi syn książęcej pary z Cambridge może otrzymać jedno z imion: Arthur, James, Albert, Frederick lub Philip. Prawdopodobnie, imię trzeciego dziecka książęcej pary z Cambrigde poznamy dopiero za kilka dni. Dokładnie tak było w przypadku narodzin księcia George'a i księżniczki Charlotte.

Już w poniedziałek rano poinformowano, że księżna Kate trafiła do szpitala we wczesnej fazie porodu. Cała Wielka Brytania wstrzymała oddech. Pod londyńskim szpitalem zgromadziły się tłumy, by powitać na świecie royal baby. Zgodnie z tradycją rodziny królewskiej, jako pierwsza o narodzinach kolejnego prawnuka, została poinformowana królowa Elżbieta II. Wiadomo również, że obie rodziny również już znają radosną nowinę. Do księżnej Kate i księcia Williama płyną gratulacje z całego świata.

Niewykluczone, że pierwsze zdjęcia trzeciego royal baby zobaczymy jeszcze dziś. W przypadku dwóch poprzednich porodów, księżna Kate i książę William nie czekali długo z pokazaniem światu niemowlęcia.

Zanim to nastąpi, przypominamy, jak to było, kiedy na świat przychodzili książę George i księżniczka Charlotte.

