Ledwo opadły emocje po ślubie księcia Harry'ego z Meghan Markle, a monarchia już szykuje się do kolejnego ważnego dnia. Księżna Kate i książę William rozpoczęli planowanie chrztu księcia Louisa. Do mediów trafiły pierwsze informacje na temat chrzcin najmłodszego z dzieci książęcej pary z Cambridge.

Chrzest księcia Louisa - termin i szczegóły

Książę Louis urodził się 23 kwietnia 2018 roku w prestiżowej klinice Lindo w Londynie. Otrzymał imiona Louis Arthur Charles. Jest 5. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Gdyby nie ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle, który odbył się 19 maja, mały książę prawdopodobnie byłby już ochrzczony. Niestety ze względu na royal wedding, uroczystość musiała zostać nieco odsunięta w czasie. Dziś już wiadomo, że chrzest księcia Louisa prawdopodobnie odbędzie się jeszcze w czerwcu tego roku. Na razie nie podano jednak dokładnej daty. Nie znamy także nazwisk rodziców chrzestnych księcia Louisa.

Jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskiego dziennika „Daily Mail”, organizacją chrztu księcia Louisa ma zajmuje się babcia, matka księżnej Kate, Carole Middleton. Rodzice księżnej Cambridge prowadzą firmę, zajmującą się sprzedażą akcesoriów na przyjęcia, zatem nic dziwnego, że babcia zaoferowała swoją pomoc. Oficjalna część uroczystości z pewnością - podobnie jak to było w przypadku księcia George'a i księżniczki Charlotte, będzie miała tradycyjny charakter. Część prywatna ma być utrzymana w klimacie lubianej przez dzieci bajki „Piotruś Królik”. Babcia marzy również, by przygotować dla gości specjalne pudełko, w którym mogliby składać drobne prezenty, które książę otrzymałby w dniu swoich 18-tych urodzin. W ramach podziękowania, goście mieliby otrzymać drobne upominki: czekoladki i srebrne zawieszki. Wszystko zapowiada się świetnie! Carole Middleton jest naprawdę pomysłową babcią. Pytanie tylko, co na to wszystko powie królowa Elżbieta II...

