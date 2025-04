Każdemu zdarzy się popełnić błąd, jednak gwiazdom, a już szczególnie pisarzom nigdy nie uchodzi to na sucho. Tak też stało się w przypadku Blanki Lipińskiej. Cała afera rozpoczęła się od... poszukiwań ekipy sprzątającej do umycia tarasu.

Reklama

Autorka erotycznych bestsellerów poprosiła o polecenie dobrej ekipy, na co jedna z fanek odpowiedziała kąśliwie „A sama nie możesz?”. Jak się okazuje, Blanka Lipińska nie może. 120 metrów kwadratowych tarasu to w końcu całkiem spory kawałek do umycia... Nie jej tłumaczenie jednak przykuło uwagę fanów, a... błąd, który popełniła w jednym z wyrazów.

Blanka Lipińska: „Mam zaniedbanie na poziomie szkoły podstawowej”

Na kąśliwy komentarz fanki pisarka odpowiedziała równie złośliwie.

A ty sama pieczesz chleb, hodujesz warzywa i tkasz sobie dywan? Taras wymaga specjalistycznego czyszczenia karcherem, chemikaliami i impregnacji płytek. Abstrachuję od tego, że ma 120 metrów kwadratowych - napisała w odpowiedzi na swoim InstaStory (pisownia oryginalna).

Blanka Lipińska codziennie dzieli się ze swoimi fanami pozytywną energią, jednak wczoraj zamiast zwykłego monologu wytłumaczyła genezę swojego błędu ortograficznego z poprzedniego dnia - fani nie zostawili na niej suchej nitki.

Wiem, że robię błędy ortograficzne, choć nie mam o tym pojęcia, dopóki wy mi o tym nie powiecie, gdyż mam tę wyimaginowaną chorobę, co się nazywa dysortografia. A prawda jest taka, że mam zaniedbanie na poziomie szkoły podstawowej i niestety nie mam pojęcia, jak się pisze niektóre wyrazy. (...) Jeśli mój słownik tak to napisze, to ja tak to napiszę - mówi Blanka Lipińska.

Blanka Lipińska przeprowadza się obecnie do nowego domu. W przerwach między pakowaniem, przewożeniem i rozpakowywaniem kartonów cięgle znajduje jednak czas, by mówić do swoich fanów za pośrednictwem Instagrama. Jak donoszą serwisy plotkarskie, autorka zdecydowała się wynająć luksusowy apartament.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Sylwia Bomba w ogniu krytyki. Poszło o sukienkę na wesele...

Jak Maja Hyży poznała obecnego partnera? Nigdy nie pomyślałaby, że będą razem!

Małgorzata Rozenek zostanie aktorką?! Szczegóły ustala z... Patrykiem Vegą