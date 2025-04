Maja Hyży niedawno urodziła córeczkę. Antosia jest oczkiem w głowie piosenkarki, która chętnie wrzuca na Instagrama zdjęcia z maleństwem. Na jej profilu bardzo rzadko jednak pojawia się jej partner, tajemniczy Konrad. Piosenkarka uchyliła jednak rąbka tajemnicy i opowiedziała, jak się poznali.

Jak Maja Hyży poznała swojego partnera?

Trzymanie swojego związku jako prywatnej relacji, do której nie mają dostępu media to świadoma decyzja pary. Póki co żadne z nich nie czuje potrzeby, by pokazywać się razem publicznie - mogłoby to rodzić wiele plotek, czego chyba większość gwiazd wolałaby uniknąć. Próbują pilnować swojej prywatności - zarówno w związku, jak i z małą Antoniną.

Jak zaczęła się ich miłość? Okazuje się, że przez 5 lat mijali się na tym samym osiedlu! Dopiero po tym czasie Konrad po raz pierwszy odważył się i powiedział Mai... dziań dobry. Dla piosenkarki było to spore zaskoczenie - kojarzyła go, ale nigdy w życiu nie rozmawiali ze sobą. Jak widać, od „dzień dobry” może zacząć się naprawdę wiele. Dzięki przywitaniu między parą zaiskrzyło, a jak mówi sama Maja Hyży, potem już wszystko samo poszło.

Na pierwszą randkę wybrali się do kawiarni, a Maja Hyży wspomina ją bardzo dobrze. Mówi, że może i nie jest to bardzo oryginalne miejsce, ale było naprawdę wyjątkowo, choć trochę stresująco - szczególnie dla niego. Od razu jednak znaleźli wspólny język.

Konrad nie jest osobą z branży piosenkarki - co ta bardzo sobie chwali. Podczas rozmowy mogą wymieniać się różnymi doświadczeniami i nigdy nie brakuje tematów do rozmów - nie rozmawiają więc w kółko o tym samym.

