Kilka dni temu Anna Wendzikowska wróciła do Polski z Meksyku, gdzie uczestniczyła w wielkim evencie w Cancun - Summer of Sony Pictures. Podzieliła się wrażeniami na blogu, a w międzyczasie pojawiła się na prezentacji marki bizuterii.

Anna Wendzikowska zachwyca nas coraz bardziej rewelacyjną figurą i stylizacjami. Bezbłędnie dobiera dodatki i nigdy nie rezygnuje z jednego - szerokiego uśmiechu. Dziennikarka wróciła w weekend do Polski. Wyjazd do Meksyku był pierwszą taką wyprawą Wendzikowskiej bez 5-miesięcznej córki, Kornelii. Prezenterka chętnie opowiedziała o swoich wrażeniach z pobytu za Oceanem, pochwaliła się wywiadami i nowo nabytymi znajomościami.