jak nosić frędzle

Lucy Seremak stworzyła bloga Insider-Online, ale na co dzień jest również dziennikarką, która zajmuje się szeroko pojętą działką "lifestyle". Pisze o modzie, urodzie a nawet kulinariach. A specjalnie dla was kolejny raz zamienia się w szafiarkę prezentując najnowsze trendy na lato 2015. Zobaczcie zatem co radzi tym razem.

Zajrzyjcie na bloga Lucy - Insider-Online

|bluza Mango, cena ok. 139 zł, spódniczka H&M, cena ok. 129 zł|



Dziś mam dla Was moją interpretację jednego z najmocniejszych trendów sezonu, jakim są frędzle. Długie, plączące się w stylu boho lub dzikiego zachodu nie do końca mnie przekonują. Nie mówiąc o tym, że nie pasują do mojej garderoby. Dlatego zastąpiłam je krótkimi, mniej rzucającymi się w oczy i łatwiejszymi w noszeniu.

- radzi Lucy





Podobną wersję frędzli można było zobaczyć na ostatnim pokazie Michała Szulca. W kolekcji na sezon jesień zimna 2015/16 pojawiły się bardzo podobne do tych z bluzy Mango oraz w formie postrzępionego brzegu tkaniny.

- dodaje

|okulary Alexander Wang x H&M, cena ok. 129 zł|

|buty New Balance, cena ok. 299 zł|

Frędzle idące przez całą szerokość korpusu aż do ramion optycznie poszerzają sylwetkę. Taka bluza będzie idealna dla osób o szerokich biodrach i wąskich ramionach - wprowadzi wizualną równowagę. Kobiety o mocnych ramionach mogą wyglądać zbyt barczyście.

- radzi Lucy

Do wakacyjnej stylizacji makijaż należy ograniczyć do minimum. Jedynie oczy podkreśliłam czarno- stalowymi cieniami Marc Jacobs. Na pierwszy plan powinna wyjść naga, lekko muśnięta słońcem cera. Zamiast tuszować drobne niedoskonałości podkładem postawiłam na odpowiednią pielęgnację. Wybrałam głęboko oczyszczającą piankę Glamglow o orzeźwiającym miętowym zapachu oraz serum nawilżające Eisenberg z odżywczą formułą Trio-Moléculaire. Makijaż ograniczyłam.

- dodaje

| pianka oczyszczająca Glamglow, cena ok. 149 zł, serum nawilżające Eisenberg, cena ok. 389 zł, cienie (the mod) Marc Jacobs, cena ok. 179 zł, perfumy Michał Szulc, cena ok. 150 zł|

