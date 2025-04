Być po 50-tce i wyglądać atrakcyjnie to dla wielu kobiet wyzwanie lub niedoścignione marzenie. Agata Młynarska, szanowana i ceniona dziennikarka, nie ma problemu z tym, by pokazywać w wersji #nomakeup. Lubimy to!

Reklama

Polki słyną z pięknej urody, ale także... z kompleksów! Zazwyczaj ukrywamy się pod warstwami makijażu, a niesłusznie. Codziennie próbujemy doścignąć ideały i naśladować gwiazdy. One same mają jednak sporo do powiedzenia w kwestii prawdziwego oblicza hollywoodzkiej idylli. Scarlett Johansson czy Kate Winslet apelują do kobiet, by pokochały siebie i doceniły naturalne piękno, bo to, co widzimy na czerwonym dywanie to efekt pracy stylistów, a nie naturalne piękno. Alicia Keys nawołuje to pokazywania się bez makijażu - sama zrezygnowała z niego i nie zobaczymy jej już w innej wersji i zapoczątkowała nowy trend. My także zachęcamy was do akcji #POLKInomakeup, bo przecież każda z nas jest wyjątkowa, tylko musi w to uwierzyć.

Mila Kunis bez makijażu na okładce

Agata Młynarska #nomakeup

Do grona gwiazd, które nie mają problemu z publicznym pokazywaniem się całkowicie saute, dołączyła także Agata Młynarska. Prowadząca program "Świat się kręci" spędza teraz wakacje w Polsce, a dokładnie w Sopocie. Zdjęcia z urlopu to dowód na to, że Młynarska jest piękną, dojrzałą kobietą, która za nic ma krytyczne komentarze pod swoim adresem.

Niejedna kobieta chciałaby wyglądać w tym wieku jak ona!

Dziennikarce można pogratulować dystansu do siebie oraz wielkiej klasy. Tak trzymać!

Reklama

Zobacz koniecznie:



Siła jest kobietą! Zobacz cover "Wannabe" Spice Girls