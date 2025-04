Emisja odcinków programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” już się zakończyła i poznaliśmy finalne decyzje uczestników. Bilans? Dwa małżeństwa, jeden rozwód i... jedno dziecko. Jak się jednak okazało, jedna z par, które postanowiły pozostać razem, zatęskniła już za kamerami i... założyła swój własny kanał na YouTube.

Aga i Wojtek zaczynają karierę w internecie

Jak mówi Wojtek, „Życie od pierwszego wejrzenia”, bo tak nazywa się ich kanał, był głównie pomysłem Agnieszki. Chcą w nim opowiadać głównie o swoich codziennych sprawach - problemach, smutkach, ale i radościach i sukcesach - czyli właśnie tym, co najbardziej interesuje ich fanów.

Czy nie przytłacza ich sława, którą zyskali po programie? Jak sami mówią - absolutnie nie. Cieszy ich to, gdy ludzie podchodzą do nich i nieśmiało proszą o zdjęcie, uważają też, że to bardzo miłe, gdy mówią, że od początku im bardzo kibicowali.

Jak jednak dowiadujemy się z filmu na ich kanale, spotykają się nie tylko z przychylnymi opiniami, ale i z hejtem. Wojtka nazywa się... maminsynkiem, który trzymał się spódnicy! Para podkreśla jednak, że wśród komentarzy znacznie przeważają te pozytywne i wspierające.

Jak mówi Agnieszka, z początku wydawało się jej dziwne, że tyle obcych ludzi przygląda się jej życiu, kibicuje, trzyma kciuki i komentuje jej życiowe wybory. Z czasem jednak się do tego przyzwyczaiła - to był jeden z powodów, dla których założyli kanał. Nowe odcinki planują wstawiać w każdy piątek. Fani z pewnością się cieszą, że dalej będą mogli śledzić losy ulubionego małżeństwa!

