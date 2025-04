2 z 6

Dagmara Domińczyk

Dagmara to córka działacza „Solidarności” w regionie świętokrzyskim, blisko związanego z Lechem Wałęsą. Władze wręczyły mu bilet w jedną stronę, a nie było innej możliwości, by Dagmara mogła zostać w Polsce. 17 lutego 1983 roku Dagmara wraz z rodziną przyjechała do Nowego Jorku, swoją edukację w USA rozpoczęła w II klasie z zerową znajomością języka angielskiego. Ku zaskoczeniu rodziców dostała się do High School of Performing Arts, otrzymała nawet prestiżowe stypendium La Guardii dla najlepszego absolwenta. Została przyjęta na studia i otrzymała stypendium na wydziale aktorskim jednego z najstarszych uniwersytetów w Stanach - Carnegie Mellon University w Pittsburghu. Początkowo grała w teatrze. W 1998 r. (cztery miesiące po studiach) zadebiutowała na Broadwayu, jako dublerka Anny Friel, w sztuce „Closer” u boku Natashy Richardson. Dwa lata później zagrała menedżerkę zespołu metalowego, transseksualistkę, Tanię Asher w „Rock Star” u boku Jennifer Aniston. Wtedy to otrzymała rolę Mercedes w filmie „Hrabia Monte Christo”.