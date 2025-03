Ministerstwo Finansów proponuje, by zasiłek pogrzebowy wyniósł 6450 zł.

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Kwota ta przysługuje niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu – jeśli koszty będą wyższe, zasiłek nie zostanie powiększony.

Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2011 roku i od tamtej pory nie była zmieniana. Tymczasem koszty pochówku wzrosły i zasiłek często jest niewystarczający, by pokryć koszty pogrzebu.

Ministerstwo Finansów proponuje podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 6450 zł. Resort chce, by podwyżka nastąpiła, ale bez mechanizmu waloryzacji, czyli ta kwota byłaby stała.

Należy mieć na uwadze ograniczoną przestrzeń wydatkową budżetu państwa oraz potrzebę utrzymania stabilności finansów publicznych z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego. Należy mieć na uwadze, że proponowane zmiany zwiększają poziom wydatków sztywnych sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wzrost udziału wydatków sztywnych ma negatywny wpływ na elastyczność polityki fiskalnej i może w przyszłości rodzić napięcia przy konstrukcji budżetu państwa (konieczność spełnienia ograniczeń wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej)

- podaje MF.

Z kolei ministerstwo pracy konsultuje podwyżkę zasiłku do 7 tys. zł z coroczną waloryzacją. Oznacza to, że kwota ta byłaby powiększana co roku, w marcu, o wskaźnik inflacji ogółem.

Jak podaje kb.pl, samo wykonanie nagrobka w 2024 roku zamyka się w kwocie 4000-5000 zł, a to niejedyny wydatek. Jest to cena uśredniona, bo koszt nagrobka może sięgnąć nawet 8 000 zł.

Ceny trumien sosnowych mieszą się w przedziale 750-1000 zł, do tego dochodzą koszty przygotowania ciała do pogrzebu (240-350 zł), przechowywanie ciała w chłodni (za 48 godzin to koszt od 80-110 zł), opłaty kancelaryjne (310-430 zł). Są to wartości orientacyjne, które mogą się różnić. Pokazują jednak, że koszt pogrzebu to spory wydatek.

Podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego to temat, który przewija się już od dłuższego czasu. O jego podniesienie postulowała również Polska Izba Branży Pogrzebowej. Być może tym razem zostanie on podniesiony.

