Jak wyczyścić pomnik na cmentarzu, aby wyglądał jak nowy? Istnieje wiele domowych sposobów na to, aby szybko i sprawnie przywrócić nagrobkom piękny wygląd. Wiele osób przypomina sobie o nagrobkach dopiero przed dniem Wszystkich Świętych, ale warto o nie regularnie dbać przez cały rok - dzięki temu nie namęczysz się szorowaniem starych, trudnych zabrudzeń.

Wosk na nagrobkach to bardzo częsty problem. Zdarza się, że znicze pękają, a wosk wylewa się na powierzchnie nagrobka, a później zastyga, powodując nieestetyczne plamy. Nawet po wstępnym zeskrobaniu pozostają wyraźne ślady. Co z tym zrobić?

Najskuteczniejszym sposobem na wyczyszczenie pomnika ze śladów po wosku jest ocet. Wystarczy wymieszać 3 łyżki w litrze ciepłej wody, a następnie miękką gąbeczką delikatnie wyszorować powierzchnię pomnika. Pamiętaj jednak, że ocet nie sprawdzi się na delikatnych powierzchniach. Uważaj więc z marmurowymi czy granitowymi nagrobkami.

Innym, równie skutecznym sposobem, jest wrzątek oraz coś tłustego (np. zwykły olej rzepakowy). Weź ze sobą na cmentarz gorącą wodę w termosie, a następnie wylej ją na plamy z wosku. Poczekaj kilka sekund, aby wosk się rozpuścił, a następnie usuń go miękką ściereczką.

Następnie możesz delikatnie posmarować powierzchnię nagrobka olejem, a potem od razu wypolerować do sucha czystą ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

fot. Jak usunąć wosk z nagrobka/Adobe Stock, Robert Petrovic

Zielony nalot na nagrobku to najczęściej mech albo glony, które rozwinęły się z nadmiaru wilgoci i ciepła. Jest to bardzo nieestetyczna "ozdoba" pomnika, ale jednocześnie dość trudna do usunięcia domowymi sposobami. Nagrobki z wytrzymałych materiałów, takich jak lastryko, możesz spróbować wyszorować twardą szczotką, ale w pozostałych przypadkach warto działać delikatnie.

Spróbuj mieszanki wody i płynu do mycia naczyń - delikatnie wyszoruj pomnik i wysusz czystą ściereczką. Jeśli zielony nalot nie zniknie, najbezpieczniej będzie sięgnąć po gotowy, chemiczny preparat dostosowany do konkretnego rodzaju nagrobka.

Marmur to bardzo delikatny materiał, dlatego podczas czyszczenia trzeba uważać. Nie używaj ostrych szczotek ani gąbek z twardymi "skrobakami", a także zrezygnuj z chemicznych preparatów. Mogą one uszkodzić delikatną powierzchnię, zmatowić ją i zarysować.

Aby wyczyścić pomnik z marmuru, używaj wyłącznie miękkiej ściereczki i ciepłej wody. W przypadku trudniejszych zabrudzeń bardzo ciepłą szmatkę połóż na chwilę w danym miejscu, aby brud lekko się rozpuścił, a następnie usuń go delikatnymi ruchami. Marmuru nie należy szorować.

Lastryko to bardzo wytrzymały materiał, który jednocześnie dość łatwo przyciąga wszelkie zabrudzenia, zielony nalot czy nawet pleśń. Akurat w jego przypadku możesz pozwolić sobie na mocniejsze szorowanie czy stosowanie domowych detergentów (octu, sody oczyszczonej, etc.).

Istnieje także wiele gotowych preparatów do czyszczenia lastryko - najczęściej dostępne są one w formie sprayu. Bardzo skutecznym sposobem jest także wyczyszczenie pomnika wodą z płynem do mycia naczyń. Wyszoruj dokładnie nagrobek, a następnie przelej go czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

fot. Jak skutecznie wyczyścić pomnik z lastryko/Adobe Stock, zbg2

Granit, podobnie jak marmur, to kamień bardzo wytrzymały, ale delikatny materiał i nie można w jego przypadku stosować mocnych detergentów. Użycie zbyt mocnych środków może zmatowić powierzchnię oraz spowodować pojawienie się nieestetycznych, niemożliwych do usunięcia plam i przebarwień.

Najlepszym sposobem na wyczyszczenie granitu jest ciepła woda z niewielkim dodatkiem łagodnego balsamu do mycia naczyń, a także miękka ściereczka z mikrofibry.

Czy granit można myć wodą z octem?

Ocet to środek żrący, o mocno kwasowym odczynie. Nie należy stosować go ani na pomnik z granitu, ani marmuru czy innego kamienia. Podobnie jest z preparatami zawierającymi kwasy, związki amoniaku czy acetonu. Granitu nie można także myć środkami o działaniu wybielającym.

Jak odnowić granit?

Poza czyszczeniem granit należy impregnować przynajmniej raz w roku. Dzięki temu nie będzie on narażony na matowienie czy pękanie, zwłaszcza podczas mroźnych zim. Warto także stosować specjalne środki nabłyszczające, aby wypolerować nagrobek i sprawić, że będzie się błyszczał i wyglądał jak świeżo postawiony.

