Śmierć bliskiej osoby to ciężkie doświadczenie. W pierwszych dniach żałoby czeka nas też wiele spraw związanych z uroczystościami pogrzebowymi. Może zatem dobrze, że również w tej smutnej sytuacji savoir–vivre określa zachowania poszczególnych osób.

Reklama

Spis treści:

Dzięki obowiązkom, którymi rodzina zmarłego jest obarczona w tych pierwszych dniach, ich życie nie traci sensu. Mają ważne zadanie do wykonania: pożegnanie bliskiej osoby. Ta misja w przypadku katolików zaczyna się jeszcze w szpitalu lub w domu. Wtedy to najbliżsi spełniają posługę wobec umierającego, wzywając do niego księdza z ostatnim namaszczeniem.

Chrześcijanie chowają zmarłych w najlepszych strojach, zaś muzułmanie i żydzi są okrywani całunem. Rodzina pogrążona w smutku często czuwa nad ciałem zmarłego dzień i noc, odmawiając rytualne modlitwy.

Najbliżsi już wiedzą o śmierci członka rodziny. Teraz trzeba powiadomić dalszą rodzinę, przyjaciół i znajomych. Najczęściej w lokalnej prasie i w wybranych miejscach w pobliżu domu zmarłego wywiesza się nekrologi.

Zawierają one, poza oczywiście imieniem i nazwiskiem zmarłego, informację o chwili śmierci, jej przyczynie (długa choroba lub tragiczny wypadek), miejscu i dacie nabożeństwa żałobnego oraz miejscu złożenia ciała. Nekrolog zawiera również informację o najbliższej rodzinie – osobach, które żegnają zmarłego.

Każdy, kto chce pożegnać zmarłego, składa rodzinie kondolencje. Robi się to w chwili otrzymania wiadomości lub w domu zmarłego/domu pogrzebowym (w zależności od miejsca wyprowadzenia ciała) przed uroczystościami żałobnymi.

Składaniu kondolencji towarzyszy cisza i skupienie. Wyrazy współczucia nie mogą być zbyt swobodne i trwać zbyt długo. Nie należy też wypytywać rodziny o ostatnie chwile życia zmarłego. Uczestników pogrzebu wita i żegna członek rodziny.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia przesyłają...

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci męża przesyłają...

Wiadomość o śmierci Twojej siostry wstrząsnęła nami, współczujemy Ci szczerze i przesyłamy wyrazy głębokiego żalu...

Śmierć Agaty jest dla nas ciosem. Ty straciłeś ukochaną żonę, a my najbliższą przyjaciółkę. Nie ma słów, by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy...

Wiadomość o śmierci Krzysztofa jest dla mnie ciosem, chcę wyrazić swój głęboki ból i szczere współczucie...

Przyjmijcie Państwo wyrazy najgłębszego współczucia i zrozumienia z powodu śmierci matki...

Aniu, proszę przyjmij wyrazy mojego najszczerszego żalu i współczucia z powodu tragicznej śmierci Andrzeja. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie...

Wstrząśnięci wiadomością o śmierci Twojej siostry przesyłamy najgłębsze wyrazy współczucia i żalu...

Wiadomość o śmierci Twojej żony wstrząsnęła mną dogłębnie, trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Proszę przyjmij ode mnie wyrazy najszczerszego współczucia i żalu...

Najbliższa rodzina zmarłego ubrana jest w tym dniu na czarno, pozostali uczestnicy pogrzebu powinni być ubrani skromnie, w stroje w ciemnych kolorach. Niestosowna jest błyszcząca biżuteria, agresywny makijaż i ostre kolory stroju.

Uczestnicy nabożeństwa żałobnego odprowadzają ciało zmarłego na cmentarz – do miejsca wiecznego spoczynku. Jeśli ktoś z przybyłych nie może uczestniczyć w pochówku, powinien odczekać przed świątynią, do chwili, aż konwój z ciałem i orszak żałobny oddalą się.

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych należy pożegnać się z rodziną zmarłego. Wystarczy uściśnięcie dłoni. Bliscy zmarłego przeżywają trudną sytuację. Ich ból i smutek trudno ubrać w słowa, dlatego też w tej sytuacji milczenie jest prawdziwym złotem.

Organizacja pogrzebu powinna być spójna z ostatnią wolą zmarłej osoby. Jeśli więc kiedyś wspominała, by na jej pogrzebie nie było kwiatów – spełnijmy to życzenie. Jeśli osoba chciała być poddana kremacji – spełnijmy tę wolę.

Po pogrzebie następuje roczny okres żałoby. Osoby pogrążone w żałobie unikają hucznych zabaw i rozrywek, szczególnie w początkowym okresie jej trwania. Ich strój zdominowany jest czernią.

Reklama

Wyjątek stanowi sytuacja, w której osoba pogrążona w żałobie będzie uczestniczyła w ceremonii ślubnej. W tym dniu zamiast czerni powinna wybrać jasny skromny strój.