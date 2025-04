Zasiłek opiekuńczy, przyznany rodzicom na czas pandemii koronawirusa, przysługuje im w tej chwili tylko do 28 czerwca, czyli do oficjalnego zakończenia roku szkolnego. Ze wsparcia finansowego korzystają rodzice dzieci do lat 8, które nie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach oraz rodzice młodszych dzieci, które w okresie pandemii nie korzystają z opieki przedszkoli i żłobków.

Reklama

Wiele osób zastanawia się, czy zasiłek zostanie przedłużony na wakacje dla rodziców zwłaszcza tych najmłodszych dzieci. Sprawą zajmuje się już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony na wakacje?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało oficjalny komunikat w sprawie zasiłku opiekuńczego i tego, czy istnieje możliwość jego przedłużenia:

Projektowane przepisy przewidują możliwość dalszego wydłużania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia, aby można było przedłużyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki dzieciom w miesiącach wakacyjnych np. przez żłobki i przedszkola.

Rada Ministrów ma więc podłoże do tego, żeby wydłużyć okres pobierania zasiłku opiekuńczego na czas wakacji. Nie zostało to jeszcze potwierdzone, a rząd dopiero zaczyna debaty na ten temat.

Istnieje możliwość przedłużenia tego zasiłku, ale wchodzimy w okres letni, gdy w sytuacji niezwiązanej z kryzysem czy pandemią rodzice też zabezpieczają ten czas swoim dzieciom. Dlatego myślę, że tutaj warto też rozważyć, zobaczymy też, jak będą funkcjonowały dyżury w żłobkach, przedszkolach i będziemy wtedy podejmować decyzję - skomentowała minister Marlena Maląg

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2020 roku?

Zgodnie z panującymi zasadami, o zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice posiadający ubezpieczenie chorobowe. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach obowiązującego limitu 14 dni.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Aby ubiegać się o zasiłek, wystarczy zgłosić się do pracodawcy, który opłaca składki chorobowe. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

To już pewne! Minister Szumowski potwierdza, że wróci obowiązek noszenia maseczek

Epidemia koronawirusa w Polsce przyspiesza? Aktualne liczby

Wakacyjny bon 500 czy 1000+? Sprawdź, który ci przysługuje i jak się o niego ubiegać

Do rodziców trafią kolejne pieniądze? Wysokość świadczenia będzie zależeć od liczby posiadanych dzieci