Kiedy rząd ogłosił, że planuje wesprzeć Polaków bonem turystycznym 1000+, w sieci zawrzało. Początkowo pieniądze miał otrzymać każdy Polak, który pracuje na umowę o pracę. Niestety, w trakcie pracy nad projektem, politycy nanieśli szereg zmian. Obecnie bon turystyczny będzie dotyczył tylko osób, które pobierają już świadczenie 500+ na swoje dzieci.

Dodatkowe 500 lub 1000 zł ma być pomocą w sfinansowaniu wypoczynku dla najmłodszych. W czwartek (18.06) projekt trafił do Sejmu, w piątek został przegłosowany. Gdzie można składać wniosek o Polski Bon Turystyczny, na co można go wydać i kiedy będzie wypłacany?

Bon na wakacje 500+ lub 1000+

Dofinansowanie do wakacyjnych wyjazdów jednorazowo otrzymają rodziny z dziećmi. Prezydent Andrzej Duda wyjaśnił, że będą miały formę voucherów, które będzie można wykorzystać, by opłacić obóz wakacyjny lub kolonie. Nie będzie wypłacany w formie gotówki.

Powtarzam, będzie to 500 złoty dla każdego dziecka na wypoczynek wakacyjny – mówił Duda

Dzieci niepełnosprawne otrzymają większe wsparcie, bo aż 1000 złotych, które ich rodzice będą mogli przeznaczyć na wypoczynek spełniający wszystkie wymagania zdrowotne.

Jakie są zasady dotyczące bonu wakacyjnego?

Na stronie internetowej prezydent.pl opublikowano szczegóły programu. Bon o wartości 500 złotych będzie przysługiwał na każde dziecko niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie, podobnie jak przyznawane jest świadczenie 500+. Z bonu skorzystają rodziny i branża turystyczna.

Bon na wakacje nie będzie gotówką.

Bon będzie mieć formę elektroniczną.

Będzie wysyłany SMS-em lub e-mailem.

Można będzie nim zapłacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną.

Nie można wymienić go na gotówkę.

Będzie ważny do 31 marca 2021 roku.

Gdzie złożyć wniosek o bon turystyczny?

Aby otrzymać bon turystyczny, nie trzeba składać specjalnego wniosku, wystarczy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Po przejściu weryfikacji, która ustali, czy bon nam przysługuje, zostanie on aktywowany i przesłany w formie SMS na numer telefonu komórkowego lub pod wskazany adres email.

