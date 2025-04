W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził dla polskich rodziców zasiłek opiekuńczy, który mógł pomóc im zajmować się dziećmi pozostającymi w domach na zdalnym nauczaniu.

Świadczenie wprowadzono 12 marca i od tego czasu przedłużano go wraz z przedłużaniem stanu epidemii w kraju. W związku z tym, że w 3. etapie odmrażania gospodarki część uczniów wraca do szkół, wielu rodziców zastanawia się, czy pieniądze od państwa nadal im przysługują. Rząd ujawnił, że zasiłek będzie przedłużony, jednak na innych zasadach. Sprawdź jakich.

Czy zasiłek opiekuńczy dla rodziców będzie obowiązywał po 24 maja?

Zgodnie z nowym komunikatem premiera Mateusza Morawieckiego zasiłek opiekuńczy zostaje przedłużony do 14 czerwca 2020 roku. Świadczenie to będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie będą mogli zapewnić dzieciom opieki w żłobkach, przedszkolach, szkołach i innych placówkach. Zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał dla rodziców dzieci do lat ośmiu.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych - wynika z informacji kancelarii premiera

Zasady związane z zasiłkiem opiekuńczym mają zostać oficjalnie wprowadzone do ustawy na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy dla rodziców?

Zgodnie z panującymi zasadami, o zasiłek opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice posiadający ubezpieczenie chorobowe. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach obowiązującego limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego. Aby ubiegać się o zasiłek, wystarczy zgłosić się do pracodawcy, który opłaca składki chorobowe. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS.

