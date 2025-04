Wielu studentów decyduje się na to, by zaciągnąć kredyt studencki. Robią to z różnych przyczyn: chcą odciążyć finansowo rodziców, potrzebują dodatkowych pieniędzy na edukację, nie są w stanie samodzielnie utrzymać się w obcym mieście, a czasami nawet chcą pożyć ponad stan. Poza tym ostatnim przypadkiem rozważenie kredytu studenckiego może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ jego zasady są korzystniejsze niż normalnych kredytów gotówkowych. Nie należy jednak nigdy zapominać o tym, że taki kredyt również kiedyś trzeba będzie spłacić.

Zasady kredytu studenckiego

Otrzymuje się go nie w postaci jednorazowej wypłaty, ale miesięcznie przez 10 miesięcy w roku . Maksymalnie można brać taki kredyt przez 6 lat, a miesięcznie otrzymuje się 600 zł. To oznacza, że maksymalnie taki kredyt może wynieść 36 000 zł.

Przez okres studiów i dwa lata po ich zakończeniu nie trzeba w ogóle spłacać tego kredytu.

Oprocentowanie kredytu studenckiego jest bardzo niskie. Przez okres studiów nie ponosi on żadnych kosztów z tym związanych, a później oprocentowanie uzależnione jest od stopy redyskontowej weksli NBP, ale zwykle nie wynosi więcej niż 1,5 proc.

Dla najlepszych studentów przewidziana jest dodatkowa pomoc. Osoba, która wzięła taki kredyt, a skończyła studia z jednym z 5% najlepszych wyników, może ubiegać się o umorzenie aż 20 proc. zaciągniętego kredytu.

Kto może dostać kredyt studencki?

Do zaciągnięcia kredytu studenckiego mogą przystąpić studenci i doktoranci. Muszą jednak spełnić określone warunki, to znaczy rozpocząć studia przed ukończeniem 25 lat oraz wykazać się stosownymi dochodami w rodzinie. Jeżeli dochód na osobę okaże się zbyt wysoki, studentowi nie zostanie przydzielony kredyt. Z założenia jest to bowiem wsparcie materialne dla uboższych studentów, a nie dla takich, którym się dobrze powodzi.

