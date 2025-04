Zakup mieszkania jest jedną z poważniejszych inwestycji w życiu. Musi być on przemyślany na tyle, by po kilku latach nie żałować dokonanej pochopnie decyzji. Jeśli jednak już teraz jesteś zdecydowana na kupienie jakiegoś konkretnego mieszkania, ale zastanawiasz się, czy jeszcze nie poczekać, przeczytaj nasz artykuł. Być może nie wiesz, że w przyszłym roku dokonanie tej transakcji może nie być już tak proste, jak obecnie. Dlaczego?

Ile wyniesie wkład własny w 2016 roku?

Przez wiele lat było tak, że banki pozwalały klientom kupować mieszkania nawet wówczas, gdy nie mieli oni żadnego wkładu własnego. Ponieważ jednak skutkowało to nieraz tym, że tacy klienci nie byli w stanie spłacać zaciągniętego kredytu, dla banków udzielanie kredytów na takich zasadach stawało się zbyt ryzykowne.

Wiadome jest też, że im większy wkład własny w mieszkanie będzie posiadał kredytobiorca, tym łatwiej będzie mu spłacić resztę i zobowiązanie to nie będzie dla niego obciążeniem na kolejnych kilkadziesiąt lat.

W związku z tym wprowadzono minimalny procent wartości nieruchomości, jakie musi posiadać klient, by w ogóle starać się o kredyt. W 2015 roku wynosi on 10 procent wartości nieruchomości. To oznacza, że kupując mieszkanie, które kosztuje 300 000 zł, należy posiadać przynajmniej 30 000 zł wkładu własnego i zaciągnąć kredyt na maksymalnie 270 000 zł.

Tak jest obecnie. Natomiast zgodnie z zapowiedzią banków, ten procent wkładu własnego ma się co roku zwiększać. W 2016 roku ma wynosić 15 procent, a w 2017 aż 20 procent.

Co zmiana wysokości wymaganego wkładu własnego znaczy dla potencjalnego kredytobiorcy?

Wyższy wkład własny z jednej strony może opóźnić możliwość zakupu własnego M, ponieważ np. zamiast 30 000 zł wkładu własnego będzie trzeba uzbierać 45 000 zł. Z drugiej jednak zmniejszy koszt całkowity kredytu i okres kredytowania, ponieważ np. zamiast 270 000 zł kredytu będzie musiał zaciągnąć w banku zadłużenie na 255 000 zł.

