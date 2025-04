Ktoś podpowiedział ci, że w twojej obecnej sytuacji najlepiej byłoby, gdybyś zaciągnęła kredyt refinansowy. Masz obecnie kredyt hipoteczny, ale oprocentowanie jest dość wysokie i trudno jest ci go spłacać. Czy w takim przypadku kredyt refinansowy to faktycznie dobre rozwiązanie? Podpowiadamy!

Czym charakteryzuje się kredyt refinansowy?

Jak wskazuje na to jego nazwa, jest to kredyt, dzięki któremu można zrefinansować inny kredyt. Co to znaczy? Jeśli kredytobiorca ma kredyt w jakimś banku i uważa, że jest on zbyt drogi, może postarać się o kredyt refinansowy, tańszy w innym banku.

Kredyt refinansowy a konsolidacyjny

Kredytu refinansowego nie można jednak mylić z kredytem konsolidacyjnym. Choć działają na podobnej zasadzie, czyli zamiany jednego zobowiązania na inne, to różnica jest znacząca. Kredyt refinansowy można wziąć zawsze wyłącznie na pokrycie jednego innego kredytu, np. hipotecznego.

Kredyt konsolidacyjny natomiast konsoliduje różne zobowiązania kredytobiorcy (np. pożyczkę, kredyt mieszkaniowy i kartę kredytową) w jedno, inne zobowiązane. Podobieństwo między tymi kredytami jest jednak takie, że zarówno kredyt refinansowy jak i konsolidacyjny mają niższe oprocentowanie, niż dotychczasowe zobowiązania kredytobiorcy, a zatem są bardziej opłacalne.

Kiedy warto wziąć kredyt refinansowy?

Istnieją co najmniej 3 sytuacje, w których taki kredyt może się opłacać. Są to:

sytuacja, w której nastąpiła znacząca zmiana warunków udzielania kredytów . Rynek w tej kwestii zmienia się z czasem. Masz prawo dostosować swój kredyt do obecnych warunków na rynku, czyli obniżyć jego oprocentowanie. Wówczas całkowity koszt takiego kredytu będzie sporo niższy;

. Rynek w tej kwestii zmienia się z czasem. Masz prawo dostosować swój kredyt do obecnych warunków na rynku, czyli obniżyć jego oprocentowanie. Wówczas całkowity koszt takiego kredytu będzie sporo niższy; sytuacja, w której nie stać cię na spłacanie rat w dotychczasowej wysokości . Możesz wtedy wydłużyć okres kredytowania, refinansując kredyt i jednocześnie zmniejszyć miesięczne raty. W takim przypadku jednak musisz mieć świadomość, że całkowity koszt kredytu wzrośnie (jest tak zawsze, kiedy spłacamy kredyt dłużej);

. Możesz wtedy wydłużyć okres kredytowania, refinansując kredyt i jednocześnie zmniejszyć miesięczne raty. W takim przypadku jednak musisz mieć świadomość, że całkowity koszt kredytu wzrośnie (jest tak zawsze, kiedy spłacamy kredyt dłużej); sytuacja, w której wzięłaś kredyt walutowy, a obecnie jego kurs jest bardzo niekorzystny. Kredyt refinansowy opłaca się w takim przypadku jedynie wtedy, gdy kurs danej waluty obecnie jest dużo niższy, niż w dniu zawierania umowy kredytowej.

