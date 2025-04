W naszym kraju dane o dłużnikach gromadzą biura informacji gospodarczej (BIG). Obecnie na naszym rynku działają trzy takie biura:

Krajowy Rejestr Długów

InfoMonitor

Rejestr Dłużników ERIF

Informacje o osobach zalegających z zapłatą należności mają prawo zamieszczać tam firmy (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady energetyczne), gminy oraz firmy windykacyjne.

Aby to uczynić, dług musi być przeterminowany o co najmniej 60 dni i wynosić minimum 200 zł – gdy dłużnikiem jest konsument, a 500 złotych – gdy zalega nam inna firma. Dodatkowo na miesiąc przed planowanym wpisem należy poinformować dłużnika o tym zamiarze, przesyłając mu wezwanie do zapłaty listem poleconym lub doręczając do rąk własnych.

Zasady te nie obowiązują, gdy dane swojego dłużnika w BIG chce umieścić osoba fizyczna. Tutaj wystarczy wyrok sądu potwierdzający istnienie roszczenie.

Jak sprawdzić, czy jesteś w krajowym rejestrze dłużników?

Jeśli podejrzewasz, że twoje nazwisko mogło trafić do krajowego rejestru dłużników, możesz to sprawdzić w raporcie o sobie. Taka usługa raz na 6 miesięcy jest bezpłatna. Jeśli zechcesz zrobić to częściej – za każde dodatkowe sprawdzenie w Rejestrze Dłużników ERIF zapłacisz 3 zł.

Z raportu na swój temat dowiesz się:

czy jesteś dopisana do bazy danych dłużników,

kto i na jakiej podstawie tam cię dopisał,

jaka jest kwota twoich zobowiązań.

Masz prawo zajrzeć także:

do raportu z Rejestru Zapytań (będziesz wiedziała kto w okresie ostatnich 12 miesięcy pytał o ciebie i jakie informacje otrzymał);

do raportu o dokumencie. Jeśli skradziono ci np. dowód osobisty, dowiesz się, kto się nim posłużył.

Aby skorzystać z raportów, musisz się zarejestrować – należy wejść na stronę https://infokonsument.pl i założyć konto (wypełniasz formularz rejestracyjny). Po zalogowaniu się na nie (wpisujesz numer PESEL i hasło), wybierz opcję „sprawdzanie” i zleć przygotowanie raportu na swój temat.

Na podstawie tekstu Alicji Hass z "Przyjaciółki"

