Wydaje ci się, że do pełni szczęścia potrzebujesz jedynie wystarczająco wysokiego wynagrodzenia? A co z atmosferą, szacunkiem, bezpieczeństwem? Wiele osób twierdzi, że praca jest tylko po to, by zarabiać pieniądze i że nie może ona być w żadnym razie sensem życia, że należy podchodzić do niej z dużym dystansem.

Reklama

Ale czy tak faktycznie jest? Owszem, nie każdy ma pracę, która go pasjonuje, ale jednak to właśnie w miejscu pracy spędzamy wiele godzin w miesiącu. Warto zatem polubić to miejsce. Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że praca nas zadowala lub nie. Jakie one są?

Oto 8 czynników, które dają zadowolenie z pracy:

1. Szef docenia cię za pracę, którą wykonujesz

Pochwała i uznanie ze strony szefa bardzo pozytywnie wpływają na naszą ocenę stanowiska pracy. Dobrze jest, jeżeli wiemy, że przełożony dostrzega i szanuje nasz wkład w pracę.

2. Masz satysfakcjonującą pensję

Wynagrodzenie faktycznie jest czymś, co bardzo liczy się dla każdego pracownika. Szef powinien o tym wiedzieć i robić wszystko, żeby twoja pensja była dla ciebie satysfakcjonująca i przede wszystkim sprawiedliwa w stosunku do twoich obowiązków.

3. Masz godne warunki pracy

Ten czynnik jest pojęciem bardzo szerokim. Godne warunki pracy to zarówno odpowiednia pensja, jak też wygodne miejsce pracy, profesjonalny sprzęt, dobre warunki socjalne i wszystko to, co jest pewnym dodatkiem, co podnosi prestiż i standard naszej pracy.

4. Wykonujesz interesującą pracę

Jeżeli praca w ogóle cię nie satysfakcjonuje, nie będziesz z niej zadowolona. Może się stać wręcz przeciwnie. Kiedy zauważysz, że robisz rzeczy zupełnie ci odległe albo niezgodne z twoimi zasadami, będziesz się frustrować i każdy nowy dzień pracy zaczynać w złym humorze.

5. Posiadasz umowę, która daje ci bezpieczeństwo

Stałe zatrudnienie na umowę o pracę daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa. Złudne jest myślenie, że taka umowa gwarantuje stałość pracy, bo przecież pracodawca może tak samo złożyć ci wypowiedzenie, ale to bezpieczeństwo wynika z innych czynników. Kiedy jesteś zatrudniona na umowę o pracę:

masz płatny urlop

przysługuje ci urlop chorobowy

masz gwarancję pracy, gdy zajdziesz w ciążę , ponieważ chroni cię ustawa

, ponieważ chroni cię ustawa odkładane są za ciebie składki na emeryturę

masz ubezpieczenia

6. Praca daje ci możliwość rozwoju

Praca, która nie jest rozwojowa, może się podobać na początku. Jeśli jednak jesteś osobą ambitną, na pewno wcześniej czy później ci się znudzi i zaczniesz szukać czegoś nowego, w czym mogłabyś rozwijać swoje umiejętności.

7. Znasz swoje obowiązki

Nikt chyba nie lubi pracować w chaosie, kiedy nie wiadomo, co robić, co jest ważne, kto ma jakie obowiązki. Może wtedy pojawić się poczucie niesprawiedliwości i zazdrości między pracownikami. Szef powinien jasno i sprawiedliwie rozdzielać wszelkie obowiązki na wszystkich pracowników.

8. W pracy panuje życzliwa i przyjazna atmosfera

Ponieważ przebywamy w pracy co najmniej kilka godzin dziennie, dobrze jest, jeśli lubimy pracujących tam z nami ludzi. Do pracy nie chodzimy oczywiście na spotkania towarzyskie, jednak na pewno milej jest pracować z przyjaciółmi niż z wrogami.

Reklama

Zobacz też:

Jak pracować w chaosie?

Czy warto pracować w firmie męża?

Jak obchodzić urodziny w pracy?