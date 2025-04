Jak obchodzić urodziny w pracy i czy wypada... je w ogóle obchodzić? Tylko ze współpracownikami, czy także z szefem?

Trwonienie czasu czy integracja zespołu?

Niektórzy uważają, że obchodzenie urodzin w pracy to trwonienienie czasu przeznaczonego na pracę i niepotrzebne mieszanie życia osobistego z zawodowym. Postrzegają takie uroczystości jako relikt przeszłości - hucznie obchodzone urodziny przez cały dzień, z ciastem, sałatkami, przekąskami, nierzadko alkoholem oraz zrzutką na prezent i obowiązkowe goździki.

W opozycji do negatywnych odczuć na ten temat stoją jednak ci, którzy uważają, że takie wydarzenia w pracy zacieśniają więzy i integrują zespół, sprawiają, że atmosfera staję się bardziej przyjazna, a firma jest dzięki temu postrzegana jako przyjemne miejsce pracy.

Wszystko zależy od tego, jakie zasady dotyczące obchodzenia prywatnych wydarzeń panują w twojej firmie. Warto zapytać o to kolegów lub obserwować, czy inni obchodzą i w jaki sposób ten wyjątkowy dzień. Może w twojej firmie obchodzi się tylko imieniny i częstuje cukierkami? Może pracownicy spotykają się z takiej okazji wyłącznie po pracy w wybranych grupach itp.

Najważniejsze sprawy, o których jednak trzeba pamiętać w każdej pracy w przypadku obchodzenia urodzin pracownika:

Do biura nie należy pod żadnym pozorem przynościć alkoholu;

Jeśli już ktoś dostał prezent i obchodził urodziny, wszyscy inni pracownicy w przypadku innej osoby powinni postąpić tak samo, żeby nikt nie poczuł się urażony;

Nie należy wamagać od jubilata, żeby "stawiał" lub piekł coś dla wszystkich w domu - nie każdy może, chce, umie, ma na to odpowiedni budżet, zwłaszcza jeśli współpracowników jest dużo i mają zróżnicowane stanowiska (a co za tym idzie i płace);

Urodziny w pracy obchodzimy raczej krótko - szybkie życzenia, chwila rozmowy, kawa i słodkości i zaraz wracamy do pracy,

Jeśli składamy życzenia szefowi czy przełożonym lepiej to zrobić w większej grupie, żeby były "od wszystkich" i nikt nie czuł się specjalnie wyróżniony, można też wybrać, np. kilkuosobową delegację.

Szef na urodzinach pracownika

Jeśli szef pofatyguje się specjalnie do pracownika, który obchodzi urodziny, żeby mu złożyć życzenia lub wręczyć jakiś drobiazg, pracownik zaczyna inaczej postrzegać firmę, w której pracuje. Czuje się doceniona, często ma większą motywację do pracy. Nie czuje się jednym z wielu, malutkim trybikiem w wielkiej maszynie, którego szef nawet nie zapamiętał.

Jeżeli prezes firmy nie ma czasu na pojawianie się na urodzinach każdego pracownika z osobna (co dotyczy z pewnością m.in. korporacji zatrudniających wiele osób), może nakazać szefom poszczególnych działów zajęcie się tą kwestią. Również, to dział HR może zebrać i przechowywać informacje o zainteresowaniach zatrudnionych w firmie osób, aby móc potem dobrać dla nich odpowiedni prezent.

Employer Branding

Świętowanie urodzin pracowników ma pozytywny oddźwięk w kontekście employer brandingu, czyli kształtowaniu wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy. To właśnie przez takie aktywności, wizerunek organizacji mocno zyskuje, ponieważ przekaz, który dociera do aktualnych i przyszłych pracowników brzmi: „warto u nas pracować, ponieważ my dbamy o swoich pracowników i pamiętamy o ważnych dla nich okazjach”.

