Z prawnego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, żebyś zaczęła pracę u własnego męża w firmie. Jest to jego prywatna działalność, nie można zatem mieć żadnych podejrzeń o nepotyzm. Jednak mimo masz obawy, czy bycie pracownikiem własnego męża to na pewno dobry wybór. Sprawdźmy wady i zalety takiego rozwiązania.

Jakie są plusy bycia pracownikiem męża?

Elastyczne godziny pracy.

Twój mąż na pewno będzie dbał o twój cenny czas. Doskonale wie, że są sytuacje, w których musisz po prostu opuścić kilka godzin w pracy z powodu np. wyjścia do szkoły dziecka czy załatwienie innej pilnej sprawy.

Wyrozumiałość.

Kto jak nie mąż zna cię i wie, kiedy masz lepszy lub gorszy dzień. Jako szef będzie na pewno wiedział, kiedy nieco odpuścić, a kiedy jesteś w pełni sił i może wymagać więcej. Przecież doskonale wie, że oprócz pracy masz też rodzinę i chce, byś mogła aktywnie w niej uczestniczyć

Brak pośpiechu i nadgodzin.

Jeśli szefem jest twój mąż, możesz bez obaw powiedzieć mu, że masz np. za dużo obowiązków i że potrzebujesz zwolnić tempo pracy lub pewne projekty przesunąć w czasie. Nie chce chyba, żebyś z powodu pracy w jego firmie zaniedbywała dom i rodzinę.

Świadomość, że własna praca nie wspomaga obcego, tylko męża.

Czasami czujemy frustrację, że jako pracownicy w jakiejś firmie tak naprawdę nabijamy zyski szefowi. W twoim przypadku byłoby podobnie, ale szefem jest przecież mąż, więc twoja praca opłaca się znacznie bardziej. Efektywność twojej pracy przynosi firmie znaczne zyski, przez co w waszym domowym budżecie jest więcej pieniędzy.

Co sprawia, że nie warto pracować w firmie męża?

Zaburzone relacje w rodzinie.

Może się tak zdarzyć, że mąż zacznie ci szefować także w domu. To z kolei spowoduje, że wasze relacje będą mocno zaburzone. Nie możesz przecież załatwiać z mężem rodzinnych spraw, kiedy on komunikuje się z tobą z pozycji szefa.

Poczucie niższości.

Bycie szefem w firmie daje poczucie władzy. Dobrze mieć pewnego siebie i przedsiębiorczego męża, ale musisz być czujna. Nie pozwól, żeby mąż nagle zaczął traktować cię z góry, jeśli w pracy nie macie równorzędnych relacji, może się to przenieść do domu. Na pewno nie chcesz zacząć czuć się gorsza i mniej wartościowa niż mąż tylko dlatego, że on ma firmę, a ty jedynie jesteś jej pracownikiem.

Ciągłe przebywanie razem z mężem.

Pracując razem z mężem, musisz mieć świadomość, że większość czasu będziecie spędzać razem. Oczywiście są małżeństwa, które funkcjonują w ten sposób i jest im dobrze, ale zasadniczo relacje są zdrowsze, jeżeli macie szansę stęsknić się za sobą i przebywać w innym gronie, a nie tylko ciągle razem. Wspólna praca grozi wzajemnym znużeniem się sobą i wpuszczeniem rutyny do związku.

Konflikty.

Praca z mężem może powodować liczne konflikty i napięcia. Bardzo trudno może być wam utrzymać służbowy, oficjalny ton i wszelkie rozmowy mogą być mało merytoryczne, za to bardzo emocjonalne. A tu już w grę może zacząć wchodzić manipulacja, granie na uczuciach, zamiast działania w imię interesu firmy.

Przenoszenie pracy do domu.

Trudno jest nam czasami nie przenosić spraw z pracy do domu, jeżeli coś nas mocno angażuje. Tym bardziej trudno jest pracującemu wspólnie małżeństwu. Mogą wtedy nawet nie zauważyć, jak szybko praca stanie się ich głównym tematem rozmów nawet w domu, kiedy to powinni budować relacje zacieśniające więzi z dziećmi i z sobą nawzajem.

Uwagi innych pracowników

Nieważne, jak bardzo będziesz się starała być dobrym pracownikiem, inni będą myśleć, że nic nie robisz i że jesteś w firmie w roli szpiega informującego szefa o wszelkich poczynaniach pracowników. Może czekać cię dużo pracy, żeby przekonać do siebie resztę załogi.

