Czym charakteryzuje się zadaniowy system pracy? Jaka jest różnica między systemem zadaniowym a podstawowym, który przeważa w większości firm? Jeśli jeszcze tego nie wiesz, sprawdź. Taki system pracy może być o wiele korzystniejszy, zarówno dla ciebie jak i dla twojego pracodawcy.

Reklama

Na czym polega zadaniowy system pracy?

Zadaniowy system z pracy jest alternatywą dla podstawowego systemu pracy. Polega on na tym, że nie ma ściśle określonego rozkładu czasu pracy. Pracownik sam decyduje, ile czasu przeznacza na wykonanie danego zadania, nie ma też z góry narzuconych godzin pracy. Pracodawca z kolei nie określa, ile czasu powinien pracownik przeznaczać na poszczególne zadania, ale raczej ile zadań powinien wykonać w danym wymiarze czasu pracy.

Co to oznacza?

Jeżeli naszym wymiarem czasu pracy jest pełen etat, to pracodawca wyznacza nam tyle zadań, ile uważa, że powinniśmy wykonać w ramach pełnego etatu. Nie narzuca nam jednak tego, że musimy spędzać w pracy osiem godzin pięć razy w tygodniu. To od pracownika zależy, jak szybko wykona zlecone mu zadania. Może więc w praktyce pracować np. sześć godzin dziennie, jeśli będzie zdyscyplinowany i dobrze zorganizowany, a może też pracować dziesięć godzin, jeśli będzie wykonywał zadania w żółwim tempie.

Zalety systemu zadaniowego w pracy

Tak naprawdę system zadaniowy może być korzystny i dla pracownika, i dla pracodawcy. Pracownik może wykonywać zadania w elastycznych godzinach pracy, może zatem dogodnie ustalać swój grafik na każdy dzień. Pracodawca z kolei skupiony jest na efektach. Zależy mu na wynikach pracy danego pracownika i na skończonych zadaniach, a nie na tym, by pracownik spędzał w firmie czas w określonych godzinach.

Ważnym elementem zadaniowego systemu pracy jest jednak to, by dotrzymywać ustalonych z góry terminów. Nie jest to zatem idealne rozwiązanie dla osób, które nie potrafią same się zdyscyplinować.

Zadaniowy system pracy a Kodeks Pracy

Jeżeli uważasz, że taki system o wiele bardziej odpowiadałby ci, musisz sprawdzić, czy Kodeks Pracy przewiduje taką możliwość dla branży, w której pracujesz. Informacje na ten temat znajdują się w artykule 140 kodeksu. Jeżeli twój zawód nie kwalifikuje się do pracy w systemie zadaniowym, nie możesz pertraktować o to z pracodawcą. W przeciwnym razie, gdy pracodawca zgodzi się na to, byś pracowała w systemie zadaniowym w sytuacjach, o których nie mówi Kodeks Pracy, grozi mu za to grzywna.

Reklama

Zobacz też:

Co się wlicza do czasu pracy?

Zarządzanie czasem pracy

Elastyczny czas pracy - zasady

Komu przysługuje skrócony czas pracy?