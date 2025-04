Boże Narodzenie to magiczny i wyjątkowy czas! Każda z nas ma inne wspomnienia z nim związane i każda z nas uwielbia inne świąteczne momenty. Atmosfera tych niepowtarzalnych chwil na długo zapada w pamięć. Za co kochamy święta? Przeczytaj wypowiedzi redaktorek Polki.pl!



Święta to oprócz lata mój ulubiony okres w roku. Jest pyszne jedzenie, prezenty, a w radiu lecą świąteczne piosenki. Wszyscy są jakoś bardziej odprężeni, a do tego jest to czas kiedy spotyka się rodzinę, dla której się nie ma czasu przez cały rok.

- Asia, redaktor działu Moda