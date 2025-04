Okres przed samymi świętami jest dla większości z nas bardzo stresujący. Nawał obowiązków, generalne porządki, kupowanie prezentów i przyrządzanie wigilijnych pyszności to tylko niektóre rzeczy, o których musimy pamiętać.

Warto rozplanować świąteczne przygotowania w taki sposób, aby uniknąć nawarstwienia się wszystkich spraw przed samym Bożym Narodzeniem! Zobacz, które czynności możesz wykonać wcześnie - nawet 3-4 tygodnie przed świętami!

1. Przygotowanie menu i stworzenie listy zakupów

Jeśli zazwyczaj w panice biegasz po sklepach spożywczych dzień przed Wigilią, a przepisów szukasz w ostatniej chwili, najwyższa pora to zmienić! Świąteczne menu możesz przecież stworzyć dużo wcześniej. Spokojnie zaplanuj, co przygotujesz i rozpisz całą listę zakupów - dzięki temu unikniesz niepotrzebnych nerwów.

2. Stworzenie świątecznych dekoracji

Sprawdź, czy masz wystarczającą ilość ozdób choinkowych. Niektóre z nich niszczą się podczas całorocznego przechowywania, dlatego warto się zastanowić, czy nie należy dokupić nowych, aby potem uniknąć przykrego zaskoczenia podczas ubierania choinki.

Początek grudnia to idealna pora również na własnoręczne przygotowywanie ozdób i dekoracji - jeśli masz dzieci, na pewno sprawisz im tym pomysłem mnóstwo radości!

Wszelkiego rodzaju wieńce i stroiki zrób wcześnie - szkoda tracić cenny czas na kilka dni przed Wigilią.

3. Kupowanie prezentów

Czy należysz do grona osób, które dzień przed Wigilią biegają po sklepach z paniką w oczach i modlą się o to, aby znaleźć jeszcze prezenty dla bliskich? Zostawienie tej czynności na ostatnią chwilę jest dosyć karkołomne, a do tego zwyczajnie nieopłacalne - przed samymi świętami sklepy często podnoszą ceny.

Kup prezenty sporo wcześniej! Nie zapomnij tylko dokładnie ich potem schować.

4. Mycie okien

Okna umyj na około 2 tygodnie przed świętami. To wystarczy, aby nie ubrudziły się do Bożego Narodzenia! Lepiej nie zostawiać tej czynności na ostatnią chwilę, zwłaszcza jeśli zamiast kilku okien masz w domu kilkanaście...

5. Przygotowanie pierników

Pierniki to chyba jedyny deser, który smakuje o wiele lepiej, jeśli przygotuje się go z dużym wyprzedzeniem. 2 lub 3 tygodnie przed Wigilią to idealny moment na pieczenie tych aromatycznych ciasteczek!

Po wystudzeniu zamknij je w szczelnych słojach i pozostaw do skruszenia.

Pierniczki świąteczne - przepis

Pierniczki świąteczne - przepis Ewy Wachowicz

6. Przygotowanie pierogów

Pierogi z kapustą i grzybami możesz przyrządzić 2 tygodnie przed świętami, a następnie je zamrozić. Oczywiście, mrożone nie będą już tak smakowite jak te świeżo przygotowane. Jeśli jednak wiesz, że w Wigilię czeka cię masa roboty, warto zrobić pierogi sporo wcześniej, a potem tylko je rozmrozić.

7. Sprzątanie rzadko używanych zakątków

Świąteczne porządki potrafią być bardzo czasochłonne, zwłaszcza jeśli masz duży dom. Zacznij sprzątanie już kilka tygodni przed świętami, oczywiście od mało używanych szafek czy pomieszczeń.

Wczesne wyszorowanie na błysk podłogi w przedpokoju i gruntowne porządki w łazience nie mają jeszcze większego sensu, ale posprzątanie pawlacza lub piwnicy - jak najbardziej!