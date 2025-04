Czerwień to jeden z najmodniejszych świątecznych kolorów - powraca do łask właściwie co roku w sezonie gwiazdkowym. Kojarzy się głównie z odcieniem stroju świętego Mikołaja i pasuje niemal do każdego wnętrza!

Reklama

Ozdoby w odcieniach czerwieni

Świąteczne dodatki to nie tylko ozdoby choinkowe czy dekoracje stołu wigilijnego. Chętnie zaopatrujemy się również np. w pościel lub naczynia z gwiazdkowymi motywami.

W naszym przeglądzie znajdziecie szeroki wybór ozdób i gadżetów świątecznych. Łączy je jedno: wszystkie są w kolorze energetycznej czerwieni! Pięknie przełamią biel tradycyjnego obrusu, a także idealnie skomponują się ze złotymi lub srebrnymi dodatkami.

Poznaj ciekawe pomysły na prezenty dla mamy - poczytaj na naszym forum!

Reklama

Zobacz inne porady świąteczne:

5 rad, jak nie przytyć w święta

Gwiazda betlejemska - jak ją pielęgnować?

Ozdoby choinkowe 2014 - 55 ozdób