Stałam zamyślona przed rozświetloną wystawą i co chwila rozglądałam się dookoła, kiedy podszedł do mnie jakiś facet i zapytał lekko nieśmiałym głosem.

– Przepraszam, czy pani może czeka na mnie?

Spojrzałam na niego zdumiona. Nie wyglądał na podrywacza.

– Nie… – rzuciłam.

Grzecznie przeprosił, ale nie odszedł daleko, tylko stanął kilka kroków ode mnie, od czasu do czasu zerkając ciekawie w moją stronę.

Byłam pewna, że umówił się z jakąś kobietą

– Kurczę, o co mu chodzi? – trochę się zaniepokoiłam, jednak wokoło było pełno ludzi, więc nie miałam się czego bać.

Nagle mnie olśniło! Umówiłam się przecież z moim byłym mężem na odebranie synka w samym centrum miasta, na rynku, który jest tradycyjnym miejscem spotkań i randek... Facet pewnie umówił się z jakąś piękną nieznajomą z portalu randkowego, a teraz niecierpliwie jej wygląda. A skoro ja tutaj stoję i się rozglądam, to pomyślał, że ma się spotkać ze mną!

– Na pewno nie jesteśmy umówieni? – znowu podszedł.

Z taką miną, jakbym go nie chciała, bo nie spełnił moich oczekiwań.

– Czekam na męża – skłamałam. – I na synka – dodałam już zgodnie z prawdą. – O, już idą, przepraszam i… do widzenia! – dawno się tak nie ucieszyłam na widok mojego „eks”, bo wybawił mnie z kłopotliwej sytuacji.

Jasio zresztą od razu rzucił mi się na szyję z głośnym okrzykiem „mama!” i odeszliśmy jak miła, zgodna rodzinka. Dziwne, ale wieczorem jednak wrócił do mnie obraz tego samotnego faceta. Sympatyczny był. I całkiem przystojny, pomyślałam, wspominając jego miły uśmiech. Ciekawe, czy ta dziewczyna w końcu przyszła. Jeśli nie, to jest skończoną frajerką.

– A może ty jesteś frajerką? – zapytałam samą siebie w łazienkowym lustrze. – Może trzeba było się z tym facetem umówić? W końcu przez kwadrans nie spuszczał z ciebie oka! A ty, zamiast kuć żelazo póki gorące, zasłoniłaś się byłym mężem, który ma już drugą żonę i dziecko w drodze. Ech...

Co się ze mną stało przez ostatnie kilka lat?

Przecież kiedyś, jeszcze na uczelni, byłam prawdziwą łamaczką męskich serc! Małżeństwo i rozwód jakoś jednak stępiły mi pazurki kobiety fatalnej.

– Trzeba je będzie ponownie naostrzyć! – postanowiłam.

O dziwo, nawet mama mnie zdopingowała.

– Jesteś jeszcze młoda i życie przed tobą! Ja do dzisiaj żałuję, że odmówiłam pewnemu panu, który chciał mnie zaprosić do teatru… – westchnęła.

Spojrzałam na nią zdziwiona.

– Tak, tak… – kiwnęła głową. – To było 2 lata po śmierci twojego ojca. Siedziałam na ławce w parku, kiedy podszedł do mnie całkiem dziarski mężczyzna i powiedział, że ma dwa bilety do teatru i że chętnie wybrałby się tam razem ze mną. Odmówiłam, sama nie wiem, dlaczego. Może zrobiłam błąd, bo miałabym teraz towarzystwo na stare lata.

– Oj, mamo… Nie jesteś wcale taka stara! 62 lata to żaden wiek, jeszcze możesz kogoś poznać – przytuliłam ją. – Obie poznamy!

Opowieść mamy mnie zmobilizowała.

– Co piszą w tych wszystkich podręcznikach o sztuce podrywania? – próbowałam sobie przypomnieć. – Że kiedy kobieta czuje się piękna, powabna i zadbana, to inni także ją tak odbierają? Pora więc obudzić w sobie demona seksu! – postanowiłam.

Nowy, nieco śmielszy makijaż, odważniejsze ciuszki, buty na obcasie. Kiedy spojrzałam w lustro, zobaczyłam całkiem odmienioną, ponętną kobietę.

Tamtego dnia robiłam zakupy na bazarze

Przeciskając się przez tłumek, szukałam najładniejszych owoców. W końcu stanęłam w jednej z kolejek, trzymając w obu rękach plastikowe siatki z wybranymi owocami.

– Proszę mi je podać, zważę – usłyszałam gdzieś z boku miły męski głos.

„Skąd ja znam tego faceta?” – przebiegło mi przez głowę.

Kurczę! To przecież ten mężczyzna z rynku... Nie spuszczając ze mnie oka, zważył moje jabłka, po czym dołożył jeszcze do siatki dwie papryki. Gratis.

– To dla pani synka. I pozdrowienia dla męża – uśmiechnął się.

– Nie mam męża. To był mój były… – szepnęłam.

– Ach! Jest pani na bazarze bez silnej męskiej ręki? – facet się uśmiechnął. – To ja za nic nie mogę pozwolić pani dźwigać takich ciężarów! Marcin, poradzisz sobie przez chwilę sam? – zapytał drugiego mężczyznę, z którym wspólnie prowadził stoisko.

Robert nie tylko odprowadził mnie pod same drzwi, ale dał się zaprosić na herbatę. I była to nasza pierwsza, ale nie ostatnia filiżanka tego napoju. Dzisiaj pijemy ją nawet kilka razy dziennie, a smakuje nam zawsze tak samo cudownie. Pewnie dlatego, że przygotowujemy ją razem.

– Widzisz, jednak tam na rynku nie miałaś racji, mówiąc, że nie czekasz na mnie – stwierdził z satysfakcją Robert, kiedy postanowiliśmy, że wspólnie zamieszkamy.

W jego małym domku pod miastem, z ogromnym jabłkowym sadem rozciągającym się aż po horyzont, w którym zachwycony Jasiek urządza sobie dzikie zabawy. Wkrótce dołączy do niego mały braciszek.

