Pakując dorobek całego życia do kilkunastu kartonów, byłam pewna jednego: chciałam po prostu zniknąć. Po dekadach ciągłego pośpiechu, spełniania cudzych oczekiwań i uśmiechania się przez łzy, pragnęłam tylko ciszy. Zamknęłam za sobą stary rozdział, przekonana, że wreszcie zaznam spokoju. Zupełnie nie spodziewałam się, że na wsi spotkam kogoś, przed kim uciekałam całe życie, a kto nigdy nie przestał we mnie wierzyć.

Podjęłam decyzję

Wszystko zaczęło się sypać kilkanaście miesięcy wcześniej. Moja kwiaciarnia, którą prowadziłam przez ponad trzydzieści lat, przestała na siebie zarabiać. Zmieniły się czasy, zmienili się ludzie. Klienci woleli kupować gotowe bukiety w wielkich marketach, a moje misterne kompozycje, w które wkładałam całe serce, więdły w wazonach. Codziennie patrzyłam na opadające płatki róż i czułam, że moje życie wygląda dokładnie tak samo. Byłam zmęczona hałasem tramwajów za oknem, wiecznym pośpiechem i samotnością, która w tłumie boli najbardziej.

Pewnego poranka, patrząc na stos niezapłaconych rachunków, podjęłam decyzję. Sprzedałam mieszkanie, zlikwidowałam kwiaciarnię i za ułamek dawnej kwoty kupiłam starą, drewnianą chałupę na wsi. Nie znałam tam nikogo. Nie chciałam znać. Marzyłam o tym, by rano słyszeć tylko śpiew ptaków, a wieczorem patrzeć w gwiazdy, których w mieście od lat nie widziałam przez łunę latarni.

Podróż z bagażami zajęła mi sześć godzin. Kiedy wysiadłam z samochodu przed moim nowym domem, uderzyło mnie rześkie, pachnące wilgotną ziemią powietrze. Chałupa wymagała pracy. Farba łuszczyła się z okiennic, a drewniana weranda wyglądała tak, jakby miała runąć przy mocniejszym podmuchu wiatru. Jednak to było moje miejsce. Mój samotny azyl.

Chciałam uciec od ludzi

Pierwsze tygodnie były trudne, ale dawały mi dziwną satysfakcję. Wstawałam o świcie, piłam herbatę i brałam się do pracy. Szorowałam podłogi, zrywałam stare tapety, wyrywałam chwasty w zapuszczonym ogrodzie. Ziemia pod moimi paznokciami była dowodem na to, że wciąż żyję, że jeszcze potrafię coś stworzyć z niczego. Jednak wiejska rzeczywistość szybko upomniała się o swoje prawa. Pewnej nocy obudził mnie głośny trzask. Okazało się, że spróchniała belka podtrzymująca dach werandy ostatecznie się poddała. Z samego rana poszłam do jedynego we wsi sklepu, by poprosić o pomoc. Pani Zosia, właścicielka niewielkiego sklepiku, była serdeczną kobietą, która od razu wzięła mnie pod swoje skrzydła.

– Pani Sabinko, sama pani tego nie naprawi – powiedziała, opierając się o ladę. – Mamy tu we wsi wspaniałego stolarza. Złota rączka, wszystko potrafi z drewna wyczarować. Zaraz do niego zadzwonię, żeby do pani zajrzał.

Zgodziłam się, bo nie miałam wyjścia. Chciałam uciec od ludzi, ale z prawami fizyki i grawitacją nie mogłam wygrać. Wróciłam do domu i zajęłam się porządkowaniem książek w salonie, czekając na fachowca.

Znałam te oczy

Około południa usłyszałam warkot silnika, a potem kroki na żwirowej ścieżce. Wyszłam przed dom, wycierając dłonie w roboczy fartuch. Mężczyzna stał tyłem do mnie, oglądając werandę. Miał na sobie kraciastą koszulę i dżinsy, a jego siwiejące włosy lekko falowały na wietrze.

– Dzień dobry – powiedziałam głośno. – To tutaj.

Mężczyzna odwrócił się powoli. Moje serce na ułamek sekundy przestało bić, a potem zaczęło łomotać z taką siłą, że aż zabrakło mi tchu. Znałam te oczy. Znałam ten uśmiech, choć teraz krył się w siatce drobnych zmarszczek.

– Szukała pani stolarza – powiedział cicho, a jego głos wibrował znajomym, głębokim tonem. – Podobno weranda się sypie.

– Adam? – szepnęłam, nie wierząc własnym oczom. – Co ty tutaj robisz?

– Mieszkam. Od ponad dwudziestu lat. Na drugim końcu wsi.

Stałam jak wryta. Wspomnienia uderzyły we mnie z siłą huraganu. Czterdzieści lat temu byliśmy nierozłączni. Byliśmy młodzi, zakochani i pełni planów. Oświadczył mi się w maju, pod kwitnącymi jabłoniami. Jednak ja miałam inne ambicje. Chciałam podbijać świat, studiować w stolicy, założyć firmę. Adam marzył o spokojnym życiu z dala od zgiełku. Zwróciłam mu pierścionek, spakowałam walizki i wyjechałam. Przez te wszystkie lata starałam się o nim nie myśleć, tłumacząc sobie, że podjęłam jedyną słuszną decyzję.

Byłam zła na los

Przez pierwsze dni naprawy werandy nasze relacje były pełne napięcia. Przynosiłam mu herbatę, rozmawialiśmy o pogodzie, o jakości drewna i o tym, jak głęboko trzeba wylać fundamenty pod nowe schody. Unikaliśmy patrzenia sobie w oczy. Byłam zła na los, że spłatał mi takiego figla. Uciekłam przed przeszłością, a ona zapukała do moich drzwi w postaci stolarza ze skrzynką narzędziową. Jednak z każdym dniem lody powoli pękały. Zaczęłam zauważać detale. Sposób, w jaki z szacunkiem gładził drewniane deski. To, jak gwizdał pod nosem starą melodię, którą oboje znaliśmy z młodości. Pewnego popołudnia, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, usiedliśmy na nowo ułożonych deskach werandy.

– Dlaczego nigdy do mnie nie napisałaś? – zapytał nagle, patrząc w przestrzeń przed siebie.

– Bo uważałam, że tak będzie lepiej – odpowiedziałam, czując gulę w gardle. – Wybrałam inną drogę. Zrobiłam karierę, miałam firmę. Myślałam, że to da mi szczęście.

– A dało?

Spojrzałam na swoje dłonie, zniszczone od pracy w ziemi i od układania kwiatów dla ludzi, których nawet nie znałam.

– Przez jakiś czas tak – przyznałam cicho. – Ale na koniec zostałam z niczym. Zupełnie sama. A ty?

Adam opowiedział mi o swoim życiu. Po moim wyjeździe długo nie mógł znaleźć sobie miejsca. Wyjechał za granicę, pracował na budowach, ale cały czas czuł, że czegoś mu brakuje. Wrócił do Polski, kupił ziemię i zajął się stolarstwem. Nigdy nie założył rodziny.

– Dlaczego? – zapytałam, czując dziwny ucisk w klatce piersiowej.

– Bo nie potrafiłem oddać serca nikomu innemu – powiedział po prostu, odwracając głowę w moją stronę. – Kiedy dowiedziałem się od Zosi, że nowa właścicielka tej chaty ma na imię Sabina i przyjechała z miasta, w którym kiedyś mieszkałaś... wiedziałem, że to ty.

Odnalazłam szczęście

Słuchałam go, a po moich policzkach płynęły łzy, których nie potrafiłam powstrzymać. Uciekałam przed światem, przed ludźmi, przed swoimi niepowodzeniami, szukając samotności jako kary za to, że nie potrafiłam zbudować trwałego szczęścia. A tymczasem los przyprowadził mnie dokładnie w miejsce, w którym powinnam być od samego początku.

Z każdym kolejnym tygodniem Adam stawał się nieodłączną częścią mojego nowego życia. Weranda była już gotowa, ale zawsze znajdował się jakiś powód, by wpadł z wizytą. A to przyniósł słoik miodu od miejscowego pszczelarza, a to pomógł mi przyciąć stare jabłonie w ogrodzie. Ja z kolei zaczęłam piec ciasta z owocami i zaparzać zioła, które zbierałam na łąkach za domem. Pewnego ciepłego, jesiennego wieczoru staliśmy razem na ukończonej werandzie. Wtedy Adam ujął moją dłoń. Jego palce były szorstkie od pracy z drewnem, ale dotyk był niezwykle delikatny.

– Zbudowaliśmy mocną werandę – powiedział, uśmiechając się lekko. – Wytrzyma każdą burzę.

– Wiem – odpowiedziałam, ściskając jego dłoń. – Mam nadzieję, że reszta domu też przetrwa.

– Pomogę ci o to zadbać. Jeśli tylko zechcesz.

Spojrzałam w jego oczy i po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam całkowity, głęboki spokój. Nie musiałam już nigdzie biec. Nie musiałam nikomu niczego udowadniać. Zrozumiałam, że moja ucieczka z miasta nie była wcale ucieczką od życia. Była powrotem do domu. Do miejsca i do człowieka, na których zawsze zasługiwałam, choć potrzebowałam czterdziestu lat, by to wreszcie zrozumieć. Czasem trzeba zgubić wszystko, co wydawało się ważne, by odnaleźć to, co najważniejsze.

Sabina, 66 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

