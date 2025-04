Wzięłam swojego synka za rękę i od razu wyczułam zmiany.

„Znowu uczulenie!” – westchnęłam w duchu. „Tylko tym razem na co?”.

Miałam zamęt w głowie. Przecież tak uważałam! Jaś ma ścisłą dietę i dbam o to, aby nie miał styczności z produktami, które go uczulają. W przedszkolu nigdy nie było z tym problemu. Po kilku poważnych rozmowach z wychowawczyniami i dyskretnych prezentach dla kucharek udało mi się tak ustawić jego jadłospis, aby nie pojawiało się w nim nic szkodliwego. Byłam spokojna, wiedząc, że pani Hania i pani Ziuta z kuchni nie podadzą mojemu aniołkowi posiłku, który mógłby wywołać u niego wysypkę. Pod koniec przedszkola nie potrzebowały już nawet rozpiski, którą dla nich przygotowałam, bo znały na pamięć groźne produkty.

Ale jak widać, czasami coś zawodzi...

Tego dnia zachodziłam w głowę, co mógł zjeść mój synek, że pojawiło się zapalenie. Staram się przecież naprawdę czuwać nad jego dietą! Postanowiłam, że w szkole nie będzie jadł obiadów, bo nie będę w stanie w żaden sposób nad nimi zapanować. Dlatego dostaje solidne drugie śniadanie. Sądziłam, że ten system będzie działał i przez kilka miesięcy faktycznie tak było. Co się zatem teraz stało? Może Jasiek po prostu coś w szkole podjadał? Mój synek wie, co mu wolno, a czego nie wolno i raczej nie bierze jedzenia od innych dzieci. Mogła jednak wyniknąć taka sytuacja, że się skusił….

– Kochanie, popatrz na swoje rączki... – zaczęłam rozmowę z synem.

– Jak u krokodylka! – przytaknął Jasiek.

– Powiesz mamusi, czy coś zjadłeś takiego, że ci zaszkodziło? – zapytałam.

Jasiek uciekł wzrokiem.

– Kochanie? – ponagliłam go łagodnie i wtedy… moje dziecko się rozpłakało!

– Bo to pani mi kazała! – wyznało wśród spazmatycznych szlochów.

– Pani? – byłam zaskoczona. – Jaka pani?

Po kwadransie udało mi się wydobyć z mojego synka sensowną opowieść. Otóż okazało się, że pani wychowawczyni wpadła na wprost genialny pomysł. Na dużej przerwie, kiedy pierwszaki zostają w klasie i jedzą drugie śniadanie, zarządziła… szwedzki bufet. To znaczy każe teraz dzieciakom wykładać wszystkie swoje rzeczy, które przyniosły z domu, na jeden stół i potem mogą się częstować tym, czym zechcą!

– I moje kanapki je teraz Bartek! – wyszlochał Jasiek. – Bo on jest najsilniejszy, więc jest pierwszy przy stole! I mówi, że mu bardzo smakują!

Kanapki, które robię z nieuczulających synka produktów. Bez sera, dżemów czy jakichś czekoladowych mazideł, zwykle uwielbianych przez dzieci. Oczywiście, raz czy drugi trafiło się Jaśkowi zdrowe jedzenie, ale częściej wcinał jakieś francuskie rożki z czekoladą czy inne świństwo. Swoją drogą, to straszne, co matki potrafią dawać dzieciom na drugie śniadanie. Słodycze zamiast bułki z ziarnem, batoniki zamiast owoców!

Następnego dnia poszłam do wychowawczyni

Była bardzo zdziwiona moimi pretensjami i stwierdziła, że jej pomysł jest niezwykle wychowawczy.

– Bo wie pani, jedno dziecko przyniesie sobie kanapkę z drogą szynką i pomidorem, a drugie codziennie je bułkę z serkiem. I patrzy na kolegę i zazdrości. A tak wszystkie mogą sobie zjeść to, na co akurat mają ochotę, niekoniecznie to, co dała im tego dnia mama – paplała.

– Tylko że mój syn ma dietę i to usiłuję pani wytłumaczyć! Jest uczulony na wiele produktów! – podniosłam głos. – Czy nadal będzie pani uważała swój pomysł za cudowny, kiedy trzeba będzie do szkoły wzywać karetkę?

– Nie mówiła mi pani o jego alergii – wyskoczyła wychowawczyni z pretensjami, widząc moje zdenerwowanie.

– Bo mi nie przyszło do głowy, że ktoś mu odbierze jego własne drugie śniadanie i zmusi do jedzenia nie wiadomo czego! – wysyczałam. – A poza tym informacja o alergii Jasia jest w jego karcie zdrowia. Sądziłam, że pani obowiązkiem, jako wychowawczyni, jest się z nią zapoznać!

– No wie pani, mamy tyle pracy dydaktycznej... – wymamrotała.

– Nie przeczę. Ale nie uważam, aby to było wychowawcze, nierespektowanie woli rodzica, co ma jeść jego dziecko! Daję Jaśkowi takie a nie inne kanapki i owoce, bo ma takie zalecenia dietetyczne… Jeśli w klasie są biedniejsze dzieci, których nie stać na śniadanie, to szkoła może to chyba rozwiązać w inny sposób niż zabieranie śniadań ich kolegom.

Udało mi się wymóc na nauczycielce obietnicę, że skończy z tą żywieniową ruletką, przynajmniej jeśli chodzi o mojego syna. Nie ma chyba przecież nic dziwnego w tym, że boję się o jego zdrowie.

