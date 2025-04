„Nie mogę wstawiać jedynek uczniowi, który jawnie mnie ignoruje, bo jego tatuś to szycha i kolega dyrektora? To jakiś cyrk”

„– Proszę nie wyolbrzymiać sprawy. Ten chłopak w tym roku skończy szkołę i będziemy go mieli z głowy – odparł dyrektor.

– Pani się na niego uwzięła! – zdenerwowała się matka Kamila, gdy do niej zadzwoniłam. – Pięć jedynek? To chyba jest pani marną nauczycielką! Niech pani zmieni zawód! – kobieta wykrzyczała swoje i wybiegła. Byłam bezradna”.