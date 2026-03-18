Nie wiem, kiedy dokładnie przestałam czuć, że jestem dla Michała kimś ważnym. Może wtedy, gdy trzeci raz z rzędu odwołał naszą kolację rocznicę, bo „deadline się przesunął”? A może jeszcze wcześniej, kiedy przestał się pytać, jak minął mi dzień? Z czasem przestałam nawet zauważać, że między nami jest chłód. Bo był codziennością. Było poprawnie. Poprawnie i zimno.

Michał to człowiek konkretu. Grafik, projektant, specjalista od rzeczy ładnych, ale sam w sobie – bez barw. Ostatnio nawet bliskość przypominała raczej szybkie sprawdzenie, czy nadal jesteśmy małżeństwem. Ja wciąż tęskniłam za czułością. Za uśmiechem bez powodu. Za rozmową, która nie kończy się na „ok”. I chyba właśnie dlatego postanowiłam wyjechać na święta.

Czułam niepokój i ekscytację

W tym roku na Wielkanoc chciałam pojechać do mojej mamy. Michał nawet nie udawał, że planuje ze mną jechać. Zasłaniał się pracą, chociaż wiedziałam, że po prostu nie zależy mu na tym, żeby być ze mną.

– Tomek jedzie w twoje strony – powiedział pewnego wieczoru, jakby załatwiał sprawę dostawy paczki do paczkomatu. – Ma tam delegację. Może pojedziesz z nim?

Zamarłam.

– Z Tomkiem? – uniosłam brwi. – Serio?

Michał wzruszył ramionami.

– No przecież dobrze się znacie. Będzie ci raźniej. Po co masz sama jechać? – Zastanowił się przez chwilę. – Poza tym może zatrzymać się u was, jemu to też będzie na rękę. Po co ma płacić za hotel i samemu spędzać święta.

Wiedział, że szwagier to temat delikatny. Że kiedyś coś między nami było. Krótkie zauroczenie, nic poważnego – ale było. I teraz miałam z nim spędzić kilka godzin w aucie, a potem święta może pod jednym dachem? Czułam ukłucie niepokoju. Ale też… coś jeszcze. Ciekawość? Dreszcz, który pojawił się nieproszony, ale którego nie potrafiłam zignorować.

– No dobrze – odpowiedziałam po chwili. – Ale to tylko dlatego, że mama już wszystko szykuje. Nie chcę jej zawieść.

Michał pocałował mnie w czoło. Pusto, bez emocji.

– Wiem, że z Tomkiem będziecie się dobrze bawić – dodał i wrócił do maila, nieświadomy – albo zbyt świadomy – tego, co właśnie uruchomił.

Nie chciałam przed nim udawać

Droga dłużyła się jak nigdy. Tomek był spięty, ja jeszcze bardziej. Najpierw w aucie grało radio, potem zapadła cisza. Słychać było tylko rytmiczne mruczenie silnika i od czasu do czasu – westchnięcie któregoś z nas. Dopiero za Łodzią zaczął mówić.

– Dobrze wyglądasz – rzucił, nie patrząc na mnie.

– Dzięki – odparłam. – Ty też się nieźle trzymasz.

Uśmiechnął się lekko, ale nie odpowiedział. Wróciła cisza. Mimo że minęło ponad pięć lat od „nas”, nadal czułam w jego obecności coś znajomego. Coś, co kiedyś sprawiało, że serce mi przyspieszało.

Dom mojej mamy pachniał jak zawsze – ciastem drożdżowym, środkami do czyszczenia i wspomnieniami dzieciństwa. Tomek wniósł torby, rozłożył się w pokoju gościnnym. Mama była przeszczęśliwa, że nie jestem sama. On też ją kiedyś lubił. Mówił, że „mama Alicji to taka babka z krwi i kości”. W kuchni pomagał mi robić jajka faszerowane. Wieczorem siedliśmy przy kominku, jak za dawnych czasów. Trochę po cichu, żeby nie zbudzić mamy.

– Pamiętasz, jak jechaliśmy autostopem nad morze? – zapytał nagle, przerywając ciszę.

– Jasne. Kierowca z kotem na kolanach. I ten zapach jego kanapek...

Parsknęliśmy śmiechem jednocześnie.

– Myślisz czasem, jakby to było… gdybyśmy wtedy nie odpuścili? – zapytał cicho.

Zamilkłam. Nie chciałam kłamać.

– Myślę – powiedziałam szczerze. – Może wszystko wyglądałoby inaczej.

Spojrzał na mnie długo. W jego oczach zobaczyłam coś, co znałam. Coś, co zbyt dobrze pamiętałam. I może właśnie wtedy pierwszy raz pomyślałam, że te święta nie będą zwyczajne.

Wszystko wymknęło się spod kontroli

W nocy nie mogłam spać. Przewracałam się z boku na bok, słysząc ciche skrzypienie starego domu przy każdym moim ruchu. W końcu wstałam. Założyłam sweter, zeszłam na dół – do kuchni, może po herbatę. Ale z salonu sączyło się światło. Ktoś już tam był. Tomek siedział przy kominku, jakby czekał. Trzymał szklankę wody. Spojrzał na mnie bez zdziwienia.

– Nie śpisz? – zapytał cicho.

– Za dużo myśli – wzruszyłam ramionami. – A ty?

– Też. Jakoś… nie daje mi spokoju to wszystko.

Usiadłam obok. W milczeniu przez chwilę patrzyliśmy na ogień.

– Dlaczego nigdy nic nie powiedziałeś? – zapytałam nagle, cicho. – Wtedy. Zanim się związałam z Michałem.

Westchnął.

– Bo myślałem, że Michał cię kocha. I że ty jego też. A ja... ja zawsze byłem tym „drugim”. Pamiętasz, jak mówiłaś, że z nim wszystko jest łatwiejsze? Właśnie dlatego.

– A może to nigdy mi nie wystarczało... – powiedziałam. – Może wcale nie chciałam, żeby wszystko było łatwe.

Nie odpowiedział. Odstawił szklankę. Powoli, jakby niepewnie, położył dłoń na mojej. Nie cofnęłam jej. Zbliżył się. Powoli, bardzo powoli. Nasze usta spotkały się w delikatnym, czułym pocałunku, który natychmiast przerodził się w coś silniejszego. W coś, czego oboje nie chcieliśmy przerywać.

Chwilę później byliśmy już w jego pokoju. Bez słów. Tylko my, bliskość i świadomość, że wszystko, absolutnie wszystko, wymknęło się spod kontroli. Rano wstałam pierwsza. Ubrałam się szybko i wróciłam do swojego pokoju. Gdy zeszłam na dół – Tomek zachowywał się, jakby noc nie istniała. Jakbyśmy tylko śnili.

Nie wierzyłam własnym uszom

Do domu wracaliśmy w ciszy. Tomek był skupiony na drodze, ja – na wszystkim innym. W mojej głowie był chaos. Czułam się pusta i przepełniona jednocześnie. Wstyd, tęsknota, ekscytacja, żal… wszystko naraz. Pożegnaliśmy się szybko pod blokiem. „Dzięki za wspólną podróż” – rzucił krótko. Nawet nie spojrzał mi w oczy. Weszłam do mieszkania. Michał siedział przy stole z laptopem, jak zwykle. Na stole parzyła się herbata. Dla mnie. Podał mi ją bez słowa, uśmiechnął się słabo.

– Jak było?

– Normalnie – odparłam, siadając powoli. – A u ciebie?

– Pracowicie. – Zamyślił się, po czym dodał: – Chciałem porozmawiać.

Zamarłam. Zawsze gdy mówił „porozmawiać”, chodziło o coś ważnego.

– Coś się stało?

– Nie. To znaczy… Wiem. Czuję, że coś się wydarzyło.

Patrzyłam na niego, jakbym nie zrozumiała.

– O czym ty mówisz?

– O Tomku. I o tobie. Ja znam mojego brata. Widziałem, jak na ciebie patrzy. I ciebie… Wiem, kiedy jesteś obecna, a kiedy myślami gdzie indziej.

– Michał…

– Nie jestem zły – przerwał. – Nie chcę krzyczeć, nie chcę robić awantur. Po prostu... dobrze mi z tobą. I tyle.

Patrzyłam na niego zszokowana. Spodziewałam się furii, rozpaczy, a on… był spokojny. Może aż za bardzo.

– Jak możesz tak mówić? – wyszeptałam.

– Bo może tak już mam. Może mamy dobre, spokojne małżeństwo i to wystarczy.

Zrobiło mi się duszno. Bo jeśli to była prawda, to nie wiedziałam, czy potrafię to unieść.

Miałam mętlik w głowie

Zamknęłam za sobą drzwi z takim impetem, że aż echo przeszło po klatce schodowej. Michał nawet nie próbował mnie zatrzymać. Zostawił mnie z moimi emocjami, wątpliwościami, z tym wszystkim, co wrzało we mnie jak kipiąca zupa. Szłam przed siebie, bez celu. Włożyłam kaptur, mimo że nie padało. Dotarłam do małej kawiarni na rogu. Weszłam i zamówiłam czarną, mocną. Przez kilka minut tylko siedziałam w ciszy, kręcąc łyżeczką w filiżance, aż w końcu wyciągnęłam telefon i nacisnęłam „Tomek”.

– Halo? – jego głos był zaspany. – Alicja?

– On wszystko wie – powiedziałam bez wstępu. – Michał. Twierdzi, że mu to nie przeszkadza.

Cisza po drugiej stronie.

– To dziwne – odpowiedział w końcu.

– To chore – dodałam.

– Albo bardzo dojrzałe – powiedział po chwili.

Parsknęłam śmiechem, który brzmiał bardziej jak łkanie.

– Tomek, ja nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć.

– To może... spotkajmy się? Pogadajmy normalnie. Bez świątecznego tła, bez ukrywania się.

Pokiwałam głową, chociaż przecież on tego nie widział.

– Dobrze – szepnęłam. – Jutro?

– Jutro. O tej samej porze.

Rozłączyłam się i poczułam, że mam mętlik w głowie. Michał niczego ode mnie nie chciał. Ani pokuty, ani przeprosin, ani nawet wyjaśnień. I właśnie to bolało mnie najbardziej. Czułam, że coś się skończyło. Ale nie miałam pojęcia, co jeszcze się zacznie.

To było trudniejsze niż myślałam

Spotkaliśmy się w parku, na tej samej ławce, na której kiedyś spędziliśmy godzinę, rozmawiając o filmie, z którego oboje nic nie zrozumieliśmy. Tomek przyszedł pierwszy. Trzymał w dłoni kawę na wynos, drugą postawił obok siebie, dla mnie.

– Cześć – powiedział, gdy usiadłam. – Nadal lubisz waniliową?

– Pamiętałeś – odparłam i upiłam łyk.

Przez chwilę było spokojnie. Ale oboje wiedzieliśmy, że spokój nie potrwa długo.

– Dlaczego nic nie mówisz? – zapytałam w końcu.

– Bo nie wiem, co powiedzieć. Po tym wszystkim… chciałem, żebyś wiedziała, że… to, co się stało… to nie była tylko chwila słabości. Dla mnie to coś znaczyło.

Zamknęłam oczy. Czekałam na te słowa, ale teraz, gdy padły, zamiast ulgi poczułam tylko ból.

– Tylko co z tego? – odpowiedziałam cicho. – Jeśli nic z tym nie zrobimy?

Spojrzał na mnie ze smutkiem.

– Alicja, ja cię zawsze kochałem. Ale nigdy nie miałem odwagi o ciebie walczyć. Wtedy, kiedy miało to jeszcze sens, po prostu się wycofałem.

– A teraz?

– Teraz... nie chcę cię okłamywać. Nie wiem, czy jestem gotowy. Nie wiem, czy mogę ci coś dać poza tym, co było. Poza „chwilą”.

Poczułam, jak ściska mnie w gardle. Jakby całe moje ciało zrozumiało, że nie ma prostych rozwiązań.

– To był piękny moment – powiedział. – Ale chyba tylko moment.

– A jeśli chcę czegoś więcej? – zapytałam z wysiłkiem.

– Wtedy musisz zdecydować, z kim jesteś.

Zamilkliśmy. Słowa wisiały w powietrzu, ciężkie, nienazwane. Wiedziałam jedno – że cokolwiek postanowię, coś we mnie się skończy. Ale może coś innego się zacznie.

Nie jestem tą samą osobą

Wracałam do domu powoli, jakbym miała nadzieję, że może po drodze wydarzy się coś, co zmieni rzeczywistość. Ale rzeczywistość była uparta – dom stał tam, gdzie zawsze, a w nim był Michał. Siedział na kanapie, owinięty w koc, z książką na kolanach i dwiema herbatami na stoliku. Jedna dla mnie.

Nie odezwał się, gdy weszłam. Tylko skinął głową, wskazując miejsce obok siebie. Usiadłam, nie pytając, co czyta. Wzięłam kubek. Ciepło przeszło z porcelany na moje palce, a potem do środka. Patrzyłam na niego długo. Jak na człowieka, którego znałam latami, ale którego może nigdy nie poznałam do końca. Nie powiedział ani słowa o Tomku. Nie zapytał, co ustaliliśmy. Jakby naprawdę… nie potrzebował tego wszystkiego, co inni uznaliby za podstawę związku. Bliskości, wyłączności, prawdy. Albo po prostu... się poddał.

– Co teraz? – zapytałam, nie odrywając wzroku od pary unoszącej się znad herbaty.

– Nie wiem – odpowiedział szczerze. – Ale nie chcę się rozstawać. Choć może... nie jestem już tym, czego potrzebujesz.

– Ja też nie wiem, czego potrzebuję – wyszeptałam. – Ale wiem, że już nie jestem tą samą osobą.

Uśmiechnął się smutno.

– To dobrze. Bo może wreszcie się poznamy.

W nocy nie spałam. Leżałam obok Michała, słuchając jego spokojnego oddechu. I czułam coś dziwnego – wdzięczność. Za to, że mnie nie ocenił. Że nie ułatwił mi decyzji. Że zostawił mnie samą z moim bałaganem. Tydzień później zrobiłam test ciążowy. Dwie kreski. Z Tomkiem? I wtedy poczułam, że życie znowu przestawiło wszystko na nowe tory. Nie wiem, dokąd mnie to zaprowadzi. Ale wiem, że po tej Wielkanocy już nigdy nie będę tą samą Alicją.

Alicja, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: