Nigdy nie sądziłam, że zapach wielkanocnego ciasta już zawsze będzie mi się kojarzył z rozpadem mojej rodziny. Kiedy ojciec odchrząknął i poprosił o ciszę, byłam przekonana, że chce po prostu wznieść kolejny toast i złożyć nam życzenia. Zamiast tego wypowiedział słowa, które w ułamku sekundy zburzyły nasz poukładany świat, a ze mnie, w oczach własnego rodzeństwa, uczyniły bezwzględną intrygantkę.

Cieszyłam się na te święta

Przygotowania do tamtej Wielkanocy zaczęłam z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nasz rodzinny dom, duży, stary budynek z duszą i skrzypiącymi podłogami, wymagał sporo pracy, by lśnić na przyjazd gości. I tylko ojciec nie sprawiał wrażenia podekscytowanego. Był dziwnie milczący. Miał osiemdziesiąt dwa lata. Nadal zachowywał bystry umysł, uwielbiał czytać historyczne książki i rozwiązywać krzyżówki, ale jego kroki stały się powłóczyste, a dłonie drżały przy nalewaniu herbaty.

Od ponad pięciu lat to ja byłam przy nim każdego dnia. Moje rodzeństwo, starszy brat Tomek i młodsza siostra Beata, dawno wyfrunęli z gniazda, układając sobie życie w dużych miastach. Tomasz dorobił się świetnie prosperującej firmy, a Beata wyszła za mąż za dyrektora banku. Zawsze byli zajęci, zawsze w biegu, zawsze z telefonem przy uchu. Ja zostałam w naszym rodzinnym miasteczku. Pracowałam w miejscowej bibliotece, co pozwalało mi na elastyczne godziny i codzienne wizyty u ojca.

To ja robiłam mu zakupy, pilnowałam rachunków, dbałam o to, by w lodówce zawsze miał świeże jedzenie, a w chłodne wieczory napalone w piecu. Nie traktowałam tego jak obowiązku czy ciężaru. Po prostu bardzo go kochałam. Mieliśmy swój mały świat, wspólne popołudnia na werandzie i długie rozmowy o starych dziejach, których Tomasz i Beata nigdy nie chcieli słuchać, twierdząc, że to nudne wspominki.

Kiedy w wielkanocną niedzielę przed dom zajechały ich luksusowe samochody, poczułam ukłucie radości. Chciałam, żebyśmy spędzili ten czas jak dawniej. Piekłam ciasta do późna w nocy, przygotowałam ulubione sałatki Beaty i specjalny pasztet, za którym przepadał Tomek. Wszystko wydawało się idealne.

Czułam narastający niesmak

Zasiadaliśmy do stołu przykrytego białym obrusem, który jeszcze pamiętał czasy naszej zmarłej mamy. Ojciec usiadł u szczytu, uśmiechając się ciepło do wnuków. Atmosfera od początku była jednak specyficzna. Tomek, jak to miał w zwyczaju, zdominował rozmowę, opowiadając o swoich najnowszych inwestycjach i zagranicznych wakacjach. Beata z kolei nieustannie narzekała na ceny prywatnych szkół swoich dzieci, co chwilę rzucając w stronę ojca wymowne spojrzenia.

– Wszystko teraz tyle kosztuje, że człowiek ledwo wiąże koniec z końcem – wzdychała dramatycznie, nakładając sobie porcję sałatki. – Dobrze, że ty, tato, masz tę swoją wysoką emeryturę i żadnych wydatków.

Ojciec milczał, tylko lekko pokiwał głową, skupiając się na jedzeniu. Ja siedziałam cicho, starając się po prostu upewnić, że nikomu niczego nie brakuje. W pewnym momencie zauważyłam, jak Beata wpatruje się w stary, rzeźbiony zegar z wahadłem, który wisiał w salonie od pokoleń.

– Wiesz co, tato? – odezwała się nagle, wycierając usta serwetką. – Ten zegar idealnie pasowałby do mojego nowego przedpokoju. Może byś mi go oddał? Tu i tak się tylko kurzy, a u mnie robiłby za prawdziwą ozdobę.

– Ten zegar zostaje na swoim miejscu – odpowiedział ojciec spokojnym, ale stanowczym tonem. – Należy do tego domu.

Beata prychnęła cicho pod nosem, mrucząc coś o braku elastyczności, a Tomasz szybko zmienił temat na ceny nieruchomości w naszej okolicy. Zauważył, że działka ojca zyskała na wartości i rzucił w przestrzeń, że „dobrze byłoby to wszystko kiedyś rozsądnie spieniężyć”. Słuchałam tego z narastającym niesmakiem. Jeszcze dobrze nie zjedliśmy pierwszego dania, a oni już po cichu dzielili majątek człowieka, który siedział z nimi przy tym samym stole.

Nie wierzyłam własnym uszom

Przyszedł czas na deser. Zaparzyłam świeżą kawę, której aromat wypełnił cały dom, i przyniosłam na stół wielki półmisek z domowymi wypiekami. Królował na nim mazurek z bakaliami, dokładnie taki, jaki ojciec lubił najbardziej. Wszyscy zajęli swoje miejsca, w jadalni zrobiło się na chwilę ciszej, słychać było tylko brzęk łyżeczek uderzających o porcelanowe filiżanki.

I wtedy ojciec delikatnie uderzył nożem o brzeg swojego szklanego pucharka. Dźwięk był cichy, ale natychmiast przykuł uwagę wszystkich zgromadzonych.

– Zanim rozjedziecie się do swoich domów i znowu nie będziemy się widzieć przez wiele miesięcy, chciałbym wam coś powiedzieć – zaczął ojciec. Jego głos był mocny, pozbawiony zwykłego, starńczego drżenia. – Długo nad tym myślałem. Bardzo długo. W zeszłym tygodniu zaprosiłem tutaj notariusza.

W pokoju zapadła absolutna cisza. Nawet dzieci Beaty przestały bawić się telefonami. Poczułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej. Nie miałam pojęcia, o czym on mówi. Nie wspominał mi słowem o żadnej wizycie notariusza.

– Zmieniłem swój testament – kontynuował ojciec, patrząc po kolei na każde z nas. – Zdecydowałem, że cały mój majątek, ten dom, ziemia wokół niego oraz wszystkie moje oszczędności, przypadną w udziale jednej osobie. Wszystko zostawiam Alicji.

Czas na chwilę stanął w miejscu. Mrugałam nerwowo oczami, próbując przyswoić to, co właśnie usłyszałam. Spojrzałam na ojca z niedowierzaniem, a potem przeniosłam wzrok na rodzeństwo. Twarze Tomasza i Beaty zbladły, by po chwili przybrać odcień purpury.

To była lawina oskarżeń

– Słucham?! – Tomek zerwał się z krzesła tak gwałtownie, że o mało go nie przewrócił. Oparł dłonie o stół i pochylił się w stronę ojca. – Co ty opowiadasz? Jak to wszystko dla niej?! A co z nami? Co z twoimi wnukami?!

– Przecież to jest niepoważne! – zawtórowała mu Beata, łapiąc się za głowę. – To jakiś żart? My jesteśmy takimi samymi twoimi dziećmi jak ona! Należy nam się równa część!

– Przestańcie... – wykrztusiłam, czując, jak gardło zaciska mi się z nerwów. – Ja nic o tym nie wiedziałam. Tato, dlaczego to zrobiłeś?

– O, proszę! Udaje niewiniątko! – krzyknęła Beata, celując we mnie palcem. W jej oczach nie było już ani grama siostrzanej miłości, widziałam w nich tylko czystą nienawiść. – Przez te wszystkie lata po cichu go urabiałaś! Odbierałaś nasze telefony, mówiłaś, że jest zajęty, izolowałaś go od nas! Wszystko po to, żeby położyć łapę na domu!

– To nieprawda! – krzyknęłam, czując łzy pod powiekami. – Sama wiesz, jak rzadko dzwonicie! Nigdy go nie izolowałam!

– Jesteś zwykłą manipulantką – wycedził Tomasz przez zaciśnięte zęby. – Wykorzystałaś to, że jest starszy i zagubiony. Ale nie myśl sobie, że to tak zostawię. Podważę ten testament w mgnieniu oka. Udowodnię, że nie był świadomy tego, co podpisuje!

Słowa brata uderzyły we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Oskarżał mnie o rzeczy, które nigdy nie przeszłyby mi przez myśl. Każdy mój przyjazd do ojca, każda podana mu szklanka wody, każde posprzątane po nim naczynie nagle zostały sprowadzone do brudnej, wyrachowanej kalkulacji.

Ojciec był nieugięty

Ojciec do tej pory siedział w milczeniu, pozwalając im wyrzucić z siebie całą złość. Nagle uderzył otwartą dłonią w stół. Dźwięk był na tyle głośny, że wszyscy natychmiast zamilkli.

– Wystarczy – powiedział ostro. Nie było w nim zagubionego staruszka, o którym przed chwilą mówił Tomek. Był pewnym siebie gospodarzem swojego losu. – Alicja nie miała o niczym pojęcia. To była wyłącznie moja decyzja. Wiem, że oczekiwaliście równego podziału. Wiem, że to wydawałoby się sprawiedliwe z punktu widzenia prawa i tradycji.

Przerwał na chwilę, nabierając głęboko powietrza.

– Ale ja nie kierowałem się sprawiedliwością. Kierowałem się wdzięcznością. Gdzie byliście, kiedy jesienią przez dwa tygodnie nie mogłem wstać z łóżka? Tomek, wysłałeś mi kurierem kosz owoców. Beata, napisałaś wiadomość. A kto siedział przy mnie w nocy i podawał ciepły napar? Kto zwalniał się z pracy, żeby wozić mnie po urzędach? Kto naprawiał rynny przed zimą, podczas gdy wy wrzucaliście zdjęcia z zagranicznych wyjazdów?

– Pracujemy ciężko, mamy swoje życie! – bronił się Tomasz, choć jego głos nieco stracił na pewności.

– Owszem, macie swoje życie. I ja to szanuję – odpowiedział łagodniej ojciec. – Nie mam do was pretensji, że wybraliście własną drogę. Jesteście moimi dziećmi i kocham was. Ale to Alicja oddała mi swój czas, swoją młodość i swoją energię, nie prosząc w zamian o absolutnie nic. Zrobiła dla mnie więcej, niż mogłem oczekiwać. Ten dom jest podziękowaniem za to, że dzięki niej nigdy, w żadnym momencie mojej starości, nie czułem się samotny.

Te słowa zawisły w powietrzu, ciężkie jak ołów. Czułam, jak łzy płyną mi po policzkach, nie mogłam ich powstrzymać. Spojrzałam na ojca z niewypowiedzianą wdzięcznością, ale i ogromnym bólem. Zrozumiałam intencję, jaka nim kierowała, ale wiedziałam też, jaką cenę przyjdzie mi za to zapłacić.

Nie mam już rodziny

Beata bez słowa odwróciła się na pięcie i wyszła do przedpokoju. Chwilę później usłyszałam, jak każe swoim dzieciom zakładać kurtki. Tomasz stał jeszcze przez moment, wpatrując się w ojca, a potem we mnie. Jego wzrok był lodowaty.

– Zapomnij, że masz brata – powiedział cicho, po czym ruszył za siostrą.

Nikt nie dokończył deseru. Piętnaście minut później usłyszałam trzaśnięcie drzwi wyjściowych i warkot odpalanych silników. Zostaliśmy z ojcem sami przy ogromnym, zastawionym jedzeniem stole. Zapadła głucha, martwa cisza, przerywana jedynie miarowym tykaniem starego zegara z wahadłem. Tego samego, który tak bardzo spodobał się Beacie.

Od tamtej Wielkanocy minęło wiele miesięcy. Ojciec odszedł w spokoju podczas snu, w swoim własnym łóżku, tak jak zawsze pragnął. Do samego końca trzymałam go za rękę. Zgodnie z jego wolą, dom i wszystko, co posiadał, przeszło na moją własność.

Słowa dotrzymali również Tomasz i Beata. Nie pojawili się na odczytaniu testamentu. Przestali odpowiadać na moje wiadomości, zablokowali mój numer telefonu. Na pogrzebie zjawili się na chwilę, stanęli na samym końcu cmentarza, a po uroczystości odjechali, nie zamieniając ze mną ani jednego słowa.

Zostałam w starym domu, otoczona wspomnieniami. Mam piękny ogród, rzeźbiony zegar na ścianie i świadomość, że postąpiłam w życiu słusznie, dbając o człowieka, który mnie wychował. Ale każdego dnia, patrząc na puste krzesła w jadalni, zastanawiam się nad naturą miłości i pieniędzy. Mój ojciec chciał mi wynagrodzić moje poświęcenie. Chciał dobrze. Nie przewidział tylko, że jego dowód wdzięczności na zawsze wykreśli mnie z życia ludzi, z którymi kiedyś dzieliłam to samo dzieciństwo. Mam dom, ale nie mam już rodziny.

Alicja, 45 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

