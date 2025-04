„Myślałam, że miłość córek da się kupić. Nie poczuwałam się do winy za nasze relacje, bo przecież miały wszystko, co najlepsze”

„Scena, którą widziałam po południu, nie dawała mi spokoju. Chciałam być supermamą i bardzo żałowałam, że nie stać mnie na to. Wiadomo – wszystko kosztuje: wyjście do kina, na basen czy wyprawa po ciuszki. Ja miałam ograniczony budżet… To pewnie dlatego dziewczynki nie były zainteresowane spędzaniem ze mną czasu”.